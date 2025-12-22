Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Один момент мне не понятен – почему продали Проспера Оба?»
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 15:51 |
924
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Один момент мне не понятен – почему продали Проспера Оба?»

Именитый украинский тренер оценил перспективы черкасского ЛНЗ и Виталия Пономарева

22 декабря 2025, 15:51 |
924
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Один момент мне не понятен – почему продали Проспера Оба?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением относительно игры и перспектив черкасского ЛНЗ, которое лидирует в турнирной таблице чемпионата, а также назвал главную ошибку команды:

«Командой-открытием без сомнения стал ЛНЗ. Думаю, вряд ли кто-то мог предсказать после первой части чемпионата, что они будут на первом месте. И так будет как минимум до 21 февраля, когда возобновится вторая часть сезона.

Что касается дальнейших перспектив черкасской команды, то, думаю, подопечные Виталия Пономарева будут бороться за призовые места.

Один момент мне не понятен – почему продали Проспера Оба? Если бы его оставили и добавили еще пару обученных исполнителей, то перспективы могли быть еще выше. Увидим. В любом случае я вижу ЛНЗ как минимум в еврокубковой зоне», – подытожил Маркевич.

После 16 туров подопечные Виталия Пономарева набрали 35 баллов и продолжают удерживать первое место, опережая донецкий «Шахтер» по дополнительным показателям.

По теме:
Защитник сборной Украины поставил ультиматум Шахтеру. Что ответил клуб?
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Понимали, что нужно ценить жизнь и быть одним целым»
Металлист 1925 ищет новые команды для игроков, которые вызывались в сборную
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Проспер Оба Виталий Пономарев Мирон Маркевич
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Футбол | 22 декабря 2025, 07:22 0
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»

Известный экс-тренер киевлян – о Матвее Пономаренко

ЛНЗ опередил клубы АПЛ в борьбе за нигерийского полузащитника
Футбол | 22 декабря 2025, 13:22 3
ЛНЗ опередил клубы АПЛ в борьбе за нигерийского полузащитника
ЛНЗ опередил клубы АПЛ в борьбе за нигерийского полузащитника

20-летний Адам Якубу принял решение продолжить карьеру в чемпионате Украины

Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Футбол | 22.12.2025, 05:22
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Бокс | 22.12.2025, 08:45
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Бенфика – Фамаликау. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 22.12.2025, 15:54
Бенфика – Фамаликау. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика – Фамаликау. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
21.12.2025, 00:24 3
Футбол
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
21.12.2025, 10:31 3
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем