Мирон МАРКЕВИЧ: «Один момент мне не понятен – почему продали Проспера Оба?»

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением относительно игры и перспектив черкасского ЛНЗ, которое лидирует в турнирной таблице чемпионата, а также назвал главную ошибку команды:

«Командой-открытием без сомнения стал ЛНЗ. Думаю, вряд ли кто-то мог предсказать после первой части чемпионата, что они будут на первом месте. И так будет как минимум до 21 февраля, когда возобновится вторая часть сезона.

Что касается дальнейших перспектив черкасской команды, то, думаю, подопечные Виталия Пономарева будут бороться за призовые места.

Один момент мне не понятен – почему продали Проспера Оба? Если бы его оставили и добавили еще пару обученных исполнителей, то перспективы могли быть еще выше. Увидим. В любом случае я вижу ЛНЗ как минимум в еврокубковой зоне», – подытожил Маркевич.

После 16 туров подопечные Виталия Пономарева набрали 35 баллов и продолжают удерживать первое место, опережая донецкий «Шахтер» по дополнительным показателям.