Вратарь на высоте. Матч-открытие КАН стартовал с незабитого пенальти
Марокканец Суфьян Рахими не перехитрил голкипера.
29-летний нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими неудачно начал домашний Кубок африканских наций 2025.
После просмотра видеоповторов главный судья зафиксировал фол со стороны игрока Коморских Островов и назначил пенальти в пользу Марокко.
Шанс пробить пенальти уже на 11-й минуте матча-открытия получил Суфьян, который до решения арбитра держал мяч у себя в руках.
Однако Рахими запомнился не голом, а неудачным ударом с одиннадцатиметровой отметки – мяч полетел в тот угол, куда прыгнул вратарь.
AFCON is underway in Morocco and the hosts had a golden opportunity to take an early lead against Comoros from the penalty spot.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 21, 2025
Soufiane Rahimi stepped up, but his effort was saved by Yannick Pandor. pic.twitter.com/i6p5dkSqrs
