Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь на высоте. Матч-открытие КАН стартовал с незабитого пенальти
Кубок африканских наций
21 декабря 2025, 21:45 | Обновлено 21 декабря 2025, 21:53
296
0

Вратарь на высоте. Матч-открытие КАН стартовал с незабитого пенальти

Марокканец Суфьян Рахими не перехитрил голкипера.

21 декабря 2025, 21:45 | Обновлено 21 декабря 2025, 21:53
296
0
Вратарь на высоте. Матч-открытие КАН стартовал с незабитого пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Суфьян Рахими

29-летний нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими неудачно начал домашний Кубок африканских наций 2025.

После просмотра видеоповторов главный судья зафиксировал фол со стороны игрока Коморских Островов и назначил пенальти в пользу Марокко.

Шанс пробить пенальти уже на 11-й минуте матча-открытия получил Суфьян, который до решения арбитра держал мяч у себя в руках.

Однако Рахими запомнился не голом, а неудачным ударом с одиннадцатиметровой отметки – мяч полетел в тот угол, куда прыгнул вратарь.

По теме:
Марокко – Коморские острова. Старт КАН-2025. Смотреть онлайн LIVE
Марокко – Коморские острова. Прогноз и анонс матча Кубка африканских наций
Рафинья и Ямаль. Барселона на выезде обыграла Вильярреал
сборная Марокко по футболу сборная Коморских островов по футболу Кубок африканских наций пенальти Суфьян Рахими
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Футбол | 21 декабря 2025, 08:02 4
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»

Артем поделился мыслями о блогерах

В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Футбол | 21 декабря 2025, 09:45 5
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы

В клубе довольны прогрессом Тиаре

Ярмоленко отреагировал на интерес зарубежного клуба
Футбол | 21.12.2025, 19:52
Ярмоленко отреагировал на интерес зарубежного клуба
Ярмоленко отреагировал на интерес зарубежного клуба
Итальянский изумруд: Джакомель выиграл первый масс-старт Кубка мира 2025/26
Биатлон | 21.12.2025, 16:23
Итальянский изумруд: Джакомель выиграл первый масс-старт Кубка мира 2025/26
Итальянский изумруд: Джакомель выиграл первый масс-старт Кубка мира 2025/26
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Футбол | 21.12.2025, 07:42
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 10
Футбол
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
19.12.2025, 18:25 1
Футбол
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 4
Футбол
Жирона против Атлетико: кто кого? Прогнозы на 17 тур Ла Лиги
Жирона против Атлетико: кто кого? Прогнозы на 17 тур Ла Лиги
19.12.2025, 20:47
Футбол
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
20.12.2025, 07:18 2
Бокс
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
20.12.2025, 12:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем