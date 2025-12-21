Вратарь на высоте. Матч-открытие КАН стартовал с незабитого пенальти

29-летний нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими неудачно начал домашний Кубок африканских наций 2025.

После просмотра видеоповторов главный судья зафиксировал фол со стороны игрока Коморских Островов и назначил пенальти в пользу Марокко.

Шанс пробить пенальти уже на 11-й минуте матча-открытия получил Суфьян, который до решения арбитра держал мяч у себя в руках.

Однако Рахими запомнился не голом, а неудачным ударом с одиннадцатиметровой отметки – мяч полетел в тот угол, куда прыгнул вратарь.