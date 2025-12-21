Известно, попал ли Малиновский в старт Дженоа на матч с Аталантой
Украинец выйдет на поле с первых минут
В воскресенье, 21 декабря, состоится матч 16-го тура Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Аталанта».
Команды сыграют в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Наставники команд уже определились со стартовыми составами на эту встречу. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.
«Дженоа» имеет 14 очков и располагается на 16-й позиции в турнирной таблице, а «Аталанта» занимает 13-е место, имея в активе 19 очков.
Стартовые составы на матч Серии А Дженоа – Аталанта
