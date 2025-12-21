Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Италия
21 декабря 2025, 20:48
Известно, попал ли Малиновский в старт Дженоа на матч с Аталантой

Украинец выйдет на поле с первых минут

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 декабря, состоится матч 16-го тура Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Аталанта».

Команды сыграют в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Наставники команд уже определились со стартовыми составами на эту встречу. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

«Дженоа» имеет 14 очков и располагается на 16-й позиции в турнирной таблице, а «Аталанта» занимает 13-е место, имея в активе 19 очков.

Стартовые составы на матч Серии А Дженоа – Аталанта

Руслан Малиновский Дженоа Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу Дженоа - Аталанта стартовые составы
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
