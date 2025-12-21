Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярмоленко отреагировал на интерес зарубежного клуба
21 декабря 2025, 19:52
Ярмоленко отреагировал на интерес зарубежного клуба

Андрей ничего не знает об интересе Актобе

Ярмоленко отреагировал на интерес зарубежного клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в эксклюзивном комментарии для Sports24.kz прокомментировал слухи о возможном переходе в казахстанский «Актобе»:

«Переход в «Актобе»? Ничего об этом не знаю. О футболе Казахстана, конечно, много слышал. Хорошего вечера».

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами. Портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро, а его действующий контракт с киевским «Динамо» действует до лета 2026 года.

