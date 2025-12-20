Сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций?
Донецкий клуб пополнил бюджет на 10,3 млн евро и стал лидером финансового рейтинга
В четверг, 18 декабря, были сыграны матчи шестого тура основного этапа Лиги конференций, по итогам которых определились участники 1/8 финала и стадии плей-офф.
Донецкий «Шахтер» не сумел одолеть хорватскую «Риеку» (0:0), но 13 набранных баллов хватило, чтобы занять шестое место и продолжить борьбу за трофей.
Киевское «Динамо» одолело армянский «Ноа» со счетом 2:0, однако этот поединок не имел никакого турнирного значения. Подопечные Игоря Костюка разиместились на 27-й позиции, имея в своем активе шесть очков, и прекратили борьбу в Лиге конференций.
По информации портала Football Meets Data, «горняки» заняли первое место по заработанным призовым в основном этапе – бюджет украинской команды пополнился на 10,3 млн евро.
«Динамо» идет на 20-й позиции в финансовом рейтинге, заработав 6,4 млн евро.
Лидер турнирной таблицы – французский «Страсбург» – пополнил бюджет на 10,2 млн евро и по этому показателю уступил «Шахтеру», став вторым.
Сколько заработали клубы в основном этапе Лиги конференций
[💰🟢 UECL prize money rankings before the start of KO stage]— Football Meets Data (@fmeetsdata) December 19, 2025
▪️🇺🇦 Shakhtar jumps to the top of the table with €10.3m!
▪️🇫🇷 Strasbourg and 🇨🇿 Sparta also climbed over €10m!
▪️Top 8 clubs earned a +€1.2m KO bonus
▪️Clubs 9-16 earned a +€400k KO bonus
▪️Clubs 17-24 earned a… pic.twitter.com/ba0cdJ0rkP
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В чемпионате Италии все команды «отстреляются» за два дня
«Бешикташ» активизировал усилия по трансферу украинца