Сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций?

В четверг, 18 декабря, были сыграны матчи шестого тура основного этапа Лиги конференций, по итогам которых определились участники 1/8 финала и стадии плей-офф.

Донецкий «Шахтер» не сумел одолеть хорватскую «Риеку» (0:0), но 13 набранных баллов хватило, чтобы занять шестое место и продолжить борьбу за трофей.

Киевское «Динамо» одолело армянский «Ноа» со счетом 2:0, однако этот поединок не имел никакого турнирного значения. Подопечные Игоря Костюка разиместились на 27-й позиции, имея в своем активе шесть очков, и прекратили борьбу в Лиге конференций.

По информации портала Football Meets Data, «горняки» заняли первое место по заработанным призовым в основном этапе – бюджет украинской команды пополнился на 10,3 млн евро.

«Динамо» идет на 20-й позиции в финансовом рейтинге, заработав 6,4 млн евро.

Лидер турнирной таблицы – французский «Страсбург» – пополнил бюджет на 10,2 млн евро и по этому показателю уступил «Шахтеру», став вторым.

Сколько заработали клубы в основном этапе Лиги конференций