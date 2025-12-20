Кривбасс активировал опцию выкупа Глейкера Мендосы. Клуб обратился к прессе

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко поделился информацией о ситуации с венесуэльским вингером Глейкером Мендосой, который играл в чемпионате Украины на правах аренды.

«С октября месяца от нас не было информации о Мендосе. Мы смотрели на реакцию людей, потому что многое уже сказано за нас, но никто из ваших коллег не обращался к нам дать комментарий, вместо того, чтобы подогревать разнообразные слухи.

Могу подтвердить, что с 1 января Мендоса станет полноценным игроком «Кривбасса». В соглашении с «Ангостурой» было прописано, что до 25 декабря мы должны активировать опцию выкупа, согласно которой футболист автоматически становится игроком футбольного клуба «Кривбасс».

Пользуясь случаем, хочу обратиться к вашим коллегам, что мы открыты к коммуникации в медиа, но мне неприятно видеть информацию, которая вообще не соответствует действительности и наносит имиджевый вред криворожской команде», – сказал Баенко.

В нынешнем сезоне Мендоса провел 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач.