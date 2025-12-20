Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс активировал опцию выкупа Глейкера Мендосы. Клуб обратился к прессе
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 12:57 |
302
0

Кривбасс активировал опцию выкупа Глейкера Мендосы. Клуб обратился к прессе

Генеральный директор криворожской команды Владимир Баенко – о ситуации с легионером

20 декабря 2025, 12:57 |
302
0
Кривбасс активировал опцию выкупа Глейкера Мендосы. Клуб обратился к прессе
ФК Кривбасс Кривой Рог. Глейкер Мендоса

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко поделился информацией о ситуации с венесуэльским вингером Глейкером Мендосой, который играл в чемпионате Украины на правах аренды.

«С октября месяца от нас не было информации о Мендосе. Мы смотрели на реакцию людей, потому что многое уже сказано за нас, но никто из ваших коллег не обращался к нам дать комментарий, вместо того, чтобы подогревать разнообразные слухи.

Могу подтвердить, что с 1 января Мендоса станет полноценным игроком «Кривбасса». В соглашении с «Ангостурой» было прописано, что до 25 декабря мы должны активировать опцию выкупа, согласно которой футболист автоматически становится игроком футбольного клуба «Кривбасс».

Пользуясь случаем, хочу обратиться к вашим коллегам, что мы открыты к коммуникации в медиа, но мне неприятно видеть информацию, которая вообще не соответствует действительности и наносит имиджевый вред криворожской команде», – сказал Баенко.

В нынешнем сезоне Мендоса провел 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач.

По теме:
Динамо опубликовало обращение к Тиаре: «Желаем долгой и успешной карьеры»
ВИДЕО. Футболист Динамо показал свою силовую тренировку
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Это была команда, о которой все всегда мечтали»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Глейкер Мендоса Владимир Баенко
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ обзавелся первым настоящим фарм-клубом. Там играет украинец
Футбол | 20 декабря 2025, 13:13 0
ПСЖ обзавелся первым настоящим фарм-клубом. Там играет украинец
ПСЖ обзавелся первым настоящим фарм-клубом. Там играет украинец

«Эйпен» Игоря Пластуна отныне полностью контролируется катарскими владельцами парижан

Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Бокс | 20 декабря 2025, 09:44 0
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом

Энтони нокаутировал Джейка в 6 раунде

Украинский вратарь неожиданно остался в восторге от игры Сафонова
Футбол | 20.12.2025, 08:22
Украинский вратарь неожиданно остался в восторге от игры Сафонова
Украинский вратарь неожиданно остался в восторге от игры Сафонова
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Футбол | 20.12.2025, 04:02
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Футбол | 19.12.2025, 13:23
Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 3
Бокс
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
19.12.2025, 14:57 10
Футбол
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
20.12.2025, 07:18 1
Бокс
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 25
Футбол
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 35
Бокс
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
19.12.2025, 16:27 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем