  4. РОМАНЧУК: «К сожалению, я потерял друзей, которые воевали на фронте»
Румыния
17 декабря 2025, 17:05 | Обновлено 17 декабря 2025, 17:06
Защитник «Университати» Крайова рассказал о войне в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский центрбек «Университати» Крайова Александр Романчук, которого признали лучшим защитником года в Румынии, рассказал местным СМИ о войне в Украине:

«Что могу сказать? Ситуация в моей стране чрезвычайно сложная. Четыре года наши солдаты защищают нас от российских террористов, и это нелегко. Каждый день гибнут люди. Дети и гражданские теряют жизнь. Каждый день вижу такие новости. Наши города бомбят. Это очень тяжело. Моя семья до сих пор в Украине. Я ужасно скучаю по родителям. Стараюсь им помогать. Многие мои друзья пошли в армию. Стараюсь общаться с ними каждый день.

К сожалению, я потерял друзей, которые воевали на фронте. Каждый день общаюсь с теми, кто там, и они говорят мне не останавливаться и бороться за сборную. Мы хотим показать всему миру, что мы – народ, который будет сражаться.

Надеюсь на победы и на то, что эта война закончится. Моя карьера с самого начала была нелегкой. Я быстро покинул страну. Сейчас я здесь. Это тяжело, но, думаю, это также многому меня научило. Думаю, это поможет мне и в жизни, в будущем. Чувствую большую поддержку от румын. Они всегда интересуются, как у меня дела. Это помогает. Легко не бывает».

Университатя Крайова Александр Романчук (1999) российско-украинская война
Иван Чирко Источник: Fanatik.ro
cаша зардунов
Слава Украiнi!!!!
