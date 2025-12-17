РОМАНЧУК: «К сожалению, я потерял друзей, которые воевали на фронте»

Украинский центрбек «Университати» Крайова Александр Романчук, которого признали лучшим защитником года в Румынии, рассказал местным СМИ о войне в Украине:

«Что могу сказать? Ситуация в моей стране чрезвычайно сложная. Четыре года наши солдаты защищают нас от российских террористов, и это нелегко. Каждый день гибнут люди. Дети и гражданские теряют жизнь. Каждый день вижу такие новости. Наши города бомбят. Это очень тяжело. Моя семья до сих пор в Украине. Я ужасно скучаю по родителям. Стараюсь им помогать. Многие мои друзья пошли в армию. Стараюсь общаться с ними каждый день.

К сожалению, я потерял друзей, которые воевали на фронте. Каждый день общаюсь с теми, кто там, и они говорят мне не останавливаться и бороться за сборную. Мы хотим показать всему миру, что мы – народ, который будет сражаться.

Надеюсь на победы и на то, что эта война закончится. Моя карьера с самого начала была нелегкой. Я быстро покинул страну. Сейчас я здесь. Это тяжело, но, думаю, это также многому меня научило. Думаю, это поможет мне и в жизни, в будущем. Чувствую большую поддержку от румын. Они всегда интересуются, как у меня дела. Это помогает. Легко не бывает».