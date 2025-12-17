Пеп ГВАРДИОЛА: «Все, кто недавно не играл, сыграют в этом матче»
Главный тренер «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от игры с «Брентфордом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка английской лиги против лондонского «Брентфорда»:
«Доку и Джон выбыли, Родри выбыл. Остальные, я думаю, будут готовы. Я не знаю, как долго Доку будет вне игры. Две или три недели.
Джеймс Траффорд выйдет на поле, а также все игроки, которые в последнее время не играли, и некоторые из Академии, потому что через 3 дня у нас матч с «Вест Хэмом». Я не говорю, что выход в полуфинал кубка не является приоритетом, но обычно мы достигаем этого, когда у нас есть весь состав, нет травм и мы можем проводить ротацию.
Мы потеряли Райана Шерки и Омара Мармуша. У нас еще есть травмированные, Джон Стоунз и Родри. Посмотрим, но мы хотим выйти в полуфинал.
Сейчас у нас меньше времени на восстановление, 3 дня, а не 4, как после «Кристал Пэлас». Конечно, игроки, которые в последнее время не играли, будут выходить на поле, а также Академия, так что посмотрим».
Матч «Манчестер Сити» – «Брентфорд» состоится 17 декабря в 21:30 по киевскому времени.
