Англия15 декабря 2025, 22:59 | Обновлено 15 декабря 2025, 23:17
40
0
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Каземиро вывел МЮ вперед на 45+4 минуте
Забив гол в раздевалку, хозяева поля получили перевес
15 декабря 2025, 22:59 | Обновлено 15 декабря 2025, 23:17
40
0
15 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед и Борнмут играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Бразильский хавбек Каземиро вывел МЮ вперед на 45+4 минуте.
Забив гол в раздевалку, хозяева поля получили перевес (2:1, перерыв)
ГОЛ! 2:1. Каземиро, 45+4 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 декабря 2025, 06:42 1
Француза хотел купить «Аль-Хиляль»
Футбол | 15 декабря 2025, 16:44 14
Проспер Оба перебрался в команду Турана
Футбол | 15.12.2025, 11:26
Футбол | 15.12.2025, 09:38
Футбол | 15.12.2025, 22:50
Комментарии 0
Популярные новости
15.12.2025, 04:02
15.12.2025, 05:42
14.12.2025, 08:23 4
14.12.2025, 00:37
15.12.2025, 02:25
14.12.2025, 12:02 89
15.12.2025, 07:47 22
15.12.2025, 09:59 2