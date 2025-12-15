Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Гол в раздевалку. Каземиро вывел МЮ вперед на 45+4 минуте
Англия
15 декабря 2025, 22:59 | Обновлено 15 декабря 2025, 23:17
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Каземиро вывел МЮ вперед на 45+4 минуте

Забив гол в раздевалку, хозяева поля получили перевес

Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Бразильский хавбек Каземиро вывел МЮ вперед на 45+4 минуте.

Забив гол в раздевалку, хозяева поля получили перевес (2:1, перерыв)

ГОЛ! 2:1. Каземиро, 45+4 мин

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 0
Популярные новости
