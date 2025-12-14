Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Матвийченко vs Федык. Стартовые составы на матч СК Полтава – Рух в УЛП
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 12:27
Матвийченко vs Федык. Стартовые составы на матч СК Полтава – Рух в УЛП

Команды сыграют матч 16 тура УПЛ

Матвийченко vs Федык. Стартовые составы на матч СК Полтава – Рух в УЛП
Коллаж Sport.ua

СК Полтава в номинально домашнем матче сыграет против львовского Руха. Эта игра пройдет в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

Павел Матвийченко и Иван Федик определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Обе команды проведут последний матч 2026 в оптимальных составах.

Матч СК Полтава - Рух запланировано на воскресенье, 14 декабря. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне СК Полтава находится на 16 строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 15 сыгранных матчей. Рух занимает 12 строчку с 16 баллами.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
