11 декабря Динамо Киев проиграло команде Фиорентина в матче пятого тура Лиги конференций 2025/26.

Фиалки переиграли бело-синих со счетом 2:1 на стадионе Артемио Франки во Флоренции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в футболке киевлян забил Николай Михайленко. У Фиорентини отличились Мойзе Кин и Альберт Гудмундссон.

Из-за этого поражения подопечные Игоря Костюк лишились шансов на плей-офф третьего по силе еврокубка.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалерей противостояния Фиорентина – Динамо!

ФОТО. Как Динамо боролось на Артемио Франки, но все же проиграло Фиорентине

