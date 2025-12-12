Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Динамо боролось на Артемио Франки, но все же проиграло Фиорентине
Лига конференций
12 декабря 2025, 11:10 | Обновлено 12 декабря 2025, 12:21
266
0

ФОТО. Как Динамо боролось на Артемио Франки, но все же проиграло Фиорентине

Смотрите фотогалерею матча Лиги конференций, который завершился поражением киевлян 1:2

12 декабря 2025, 11:10 | Обновлено 12 декабря 2025, 12:21
266
0
ФОТО. Как Динамо боролось на Артемио Франки, но все же проиграло Фиорентине
Getty Images/Global Images Ukraine

Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером «Динамо», чтобы разделять каждый испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно из этого рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

11 декабря Динамо Киев проиграло команде Фиорентина в матче пятого тура Лиги конференций 2025/26.

Фиалки переиграли бело-синих со счетом 2:1 на стадионе Артемио Франки во Флоренции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в футболке киевлян забил Николай Михайленко. У Фиорентини отличились Мойзе Кин и Альберт Гудмундссон.

Из-за этого поражения подопечные Игоря Костюк лишились шансов на плей-офф третьего по силе еврокубка.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалерей противостояния Фиорентина – Динамо!

ФОТО. Как Динамо боролось на Артемио Франки, но все же проиграло Фиорентине

kak-dinamo-borolos-na-artemio-franki-no-vse-zhe-proigralo-fiorentine
kak-dinamo-borolos-na-artemio-franki-no-vse-zhe-proigralo-fiorentine-foto-1
kak-dinamo-borolos-na-artemio-franki-no-vse-zhe-proigralo-fiorentine-foto-2
kak-dinamo-borolos-na-artemio-franki-no-vse-zhe-proigralo-fiorentine-foto-3
kak-dinamo-borolos-na-artemio-franki-no-vse-zhe-proigralo-fiorentine-foto-4
kak-dinamo-borolos-na-artemio-franki-no-vse-zhe-proigralo-fiorentine-foto-1
kak-dinamo-borolos-na-artemio-franki-no-vse-zhe-proigralo-fiorentine-foto-2
kak-dinamo-borolos-na-artemio-franki-no-vse-zhe-proigralo-fiorentine-foto-3
kak-dinamo-borolos-na-artemio-franki-no-vse-zhe-proigralo-fiorentine-foto-4

21+ Реклама УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
«С матча на матч ошибается». Богданов раскритиковал игрока Динамо
Не пускали на матч Динамо: стюарды не узнали травмированного игрока фиалок
Только в двух евросезонах выигрывали больше. Шахтер одержал еще одну победу
Альберт Гудмундссон Николай Михайленко Мойзе Кин Фиорентина Динамо Киев Фиорентина - Динамо Лига конференций фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Футбол | 11 декабря 2025, 17:41 13
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф

Тренер «Полесья» получил удаление в матче против «Руха»

«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо
Футбол | 12 декабря 2025, 08:54 2
«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо
«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо

Известный в прошлом нападающий после игры с «Фиорентиной» прошелся по Герреро

Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Футбол | 12.12.2025, 08:52
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Футбол | 11.12.2025, 15:08
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Футбол | 12.12.2025, 00:22
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 14
Футбол
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
11.12.2025, 21:41 88
Футбол
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 13
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
11.12.2025, 00:02 1
Бокс
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 98
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем