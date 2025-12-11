Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Лига конференций
Эксперт: «Костюк всегда отличался серьезным отношением к футболу»

У киевского «Динамо» сегодня будет непростое испытание

ФК Динамо Киев.

Столичный клуб ждет предпоследний в этом календарном году еврокубковый матч: в Лиге конференций его соперником будет итальянская «Фиорентина». Об игре, которая станет первой для и.о. главного тренера Игоря Костюка на континентальном клубном уровне с главной командой, своими соображениями из Sport.ua поделился эксфорвард «Днепра», «Полиграфтехники»/«Александрии», «Ворсклы» и «Металлиста» Сергей Чуйченко.

- Этот матч будет иметь две важные особенности: одна – для исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка, а вторая – для самих футболистов. Я бы назвал это моментом истины. Объясню почему. Для наставника «Динамо» поединок с «Фиорентиной» станет дебютным в его нынешней роли во «взрослом» футболе, поэтому вполне естественно, что он будет стремиться сделать все возможное для того, чтобы первый блин не получился слишком вязким. А вот для динамовцев игра во Флоренции может служить некой лакмусовой бумажкой, которая должна показать: кто в большей степени виноват в провалах на обоих фронтах – сами футболисты или бывший главный тренер? Если «Динамо» сегодня сыграет неудачно, то это будет о многом говорить. Поэтому тем интереснее будет следить за ходом событий в этом поединке.

- Что можете сказать о нынешнем сопернике динамовцев?

– В Италии «Фиорентина» давно является крепким орешком, а как известно, в Серии А слабых соперников не бывает – слишком серьезный уровень чемпионата. Думаю, что для «Динамо» игра с «фиалками» легкой прогулкой точно не станет. Хотя бы потому, что и Фиорентина сейчас переживает не лучшие времена – как на национальном уровне, так и в Лиге конференций.

– Какой состав, по вашему мнению, выставит на игру с «Фиорентиной» Игорь Костюк?

- По идее он должен задействовать против итальянцев опытных футболистов, ведь такое понятие, как зарабатывать баллы в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА никто не отменял. Да и премиальные за победы тоже. Другое дело – способна ли команда их зарабатывать, отдаваясь игре целиком и полностью? Однако есть одна важная вещь. Если на сегодняшний день в столичном клубе уже решено, с кем придется расстаться в период зимнего антракта в сезоне, то ставить этих игроков на игру против «Фиорентины» тренерский штаб, пожалуй, не будет. Нет смысла. Разве что ради того, чтобы «засветить» того или иного футболиста из соображений выгодных продаж в зарубежный клуб. Но если этот фактор не будет учитываться, то вполне вероятно, что Игорь Костюк прибегнет к использованию в матче молодых ребят, которые планируются как замена тем, кто «Динамо» вскоре покинет. Как бы то ни было, а вождю «бело-синих» не позавидуешь. Лично я желаю ему разобраться в вверенном ему хозяйстве, сделать правильные выводы, двигаться дальше и прогрессировать. Вместе с Игорем Костюком мы играли в «Ворскле», и уже тогда он отличался серьезным отношением к футболу. Надеюсь, эти его качества помогут ему и в тренерской работе, – сказал эксперт.

Сергей Чуйченко Фиорентина Динамо Киев Лига конференций инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
