Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Воробей спрогнозировал счет матча Хамрун – Шахтер в Лиге конференций
Лига конференций
Воробей спрогнозировал счет матча Хамрун – Шахтер в Лиге конференций

Экс-форвард «горняков» верит в разгромную победу команды Арды Турана

ФК Шахтер Донецк. Андрей Воробей

Бывший форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей спрогнозировал счет матча мальтийского Хамрун Спартанс против «горняков» в Лиге конференций.

«На погром мальтийцев 5:0 или 4:0 не рассчитываю, но с разницей в два гола Шахтер должен побеждать, а может и три.И еще бы хотелось, чтобы команда не пропустила», – сказал Воробей.

В нынешнем розыгрыше Лиги конференций Шахтер занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей. Сегодня, 11 декабря, «горняки» проведут гостевой матч против «Хамрун Спартанс».

Андрей Воробей Шахтер Донецк Лига конференций Хамрун Спартанс
Олег Вахоцкий Источник: Blick.ch
