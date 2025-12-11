Next Gen 2025. Украинский след: участники и призовые молодежного Итогового
Соревнования пройдут с 17 по 21 декабря в Джидде, Саудовская Аравия
С 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) пройдет молодежный Итоговый турнир АТР 2025 – Next Get ATP Finals.
В Джидде сыграют восемь лучших молодых теннисистов до 21 года по итогам сезона.
Участники Next Get ATP Finals 2025:
- Лернер Тьен (АТР 28)
- Александер Блокс (АТР 1150
- Дино Прижмич (АТР 127)
- Мартин Ландалус (АТР 135)
- Николай Будков Кьер (АТР 133)
- Нишеш Басаваредди (АТР 166)
- Рафаэль Ходар (АТР 167)
- Джастин Энгель (АТР 182)
Квалифицировались на молодежный Итоговый и Жоау Фонсека (прошлогодний чемпион) и Якуб Меншик, но оба отказались от участия.
Александер Блокс – сын украинских спортсменов, который родился в 2005 году в Антверпене. Его отец – Олег – выступал в барьерном беге, а мать – Наталья – занималась плаванием. Олег и Наталья переехали в Бельгию около 30 лет назад, где и познакомились.
Общий призовой фонд ATP Next Gen 2025 составит более 2 миллионов долларов. Победитель заберет 540 тысяч долларов. Каждый участник молодежного Итогового получит по 154 тысяч долларов.
- Непобедимый чемпион: $539 750.
- Победа в финале: $157 250.
- Победа в полуфинале: $116 000.
- Победа в каждом матче группового этапа: $37 500.
- Призовые за участие: $154 000.
- Призовые запасным игрокам: $15 000.
Жеребьевка Next Gen ATP Finals 2025 состоится 14 декабря.
Правила и инновации на Next Gen ATP Finals 2025:
Для победы в матче теннисисту необходимо выиграть три сета. Сет играется до четырех геймов. При счете 3:3 по геймам назначается тай-брейк до семи очков с преимуществом в два очка. В каждом гейме при счете 40:40 разыгрывается решающее очко, и квадрат подачи в нем определяет тот игрок, который подает.
Смены сторон:
- После первого гейма смена сторон не производится.
- После первых трех геймов игроки меняются сторонами и садятся на 90 секунд. Следующая смена произойдет, если счет станет 3:2, а затем снова в конце сета (независимо от итогового счета).
- На тай-брейке игроки меняются сторонами после каждых шести очков.
- В конце сета игроки отдыхают 90 секунд, вместо 120.
Правила:
- Разминка: Игроки разминаются на корте в течение 3 минут.
- Смена мяча: После каждых 7 геймов.
- Таймер подачи: Между первой и второй подачей допускается до 8 секунд. Таймер подачи будет отображать время, прошедшее между первой и второй подачей.
- Время между розыгрышами будет зависеть от их длины. Если розыгрыш состоял из менее чем трех ударов, следующий должен начаться через 15 секунд, во всех остальных случаях – через 25.-
- Свободное передвижение болельщиков: В течение первых трех геймов матча болельщикам разрешается свободно передвигаться по стадиону. После первых трех геймов болельщики могут свободно перемещаться, за исключением ограниченных зон за задней линией, находящихся в прямой видимости игроков. Передвижение зрителя(ей) в обозначенных зонах свободного передвижения не будет считаться законной паузой в таймере подачи.
- Судейское кресло: Будет использоваться более низкое судейское кресло, чтобы уменьшить визуальные препятствия для болельщиков на арене.
Инновации
- Анализ данных на арене: болельщикам, игрокам и тренерам будет доступно больше статистики и аналитических данных о матчах, чем когда-либо прежде. На арене будут отображаться следующие данные:
- Традиционная теннисная статистика, включая эйсы, процент подачи, результативность по брейк-пойнтам
- Результаты игроков в зависимости от продолжительности розыгрыша
- Качество ударов игроков с разбивкой по подаче, приему, форхенду, бэкхенду и перемещению
- Данные анализа матча, показывающие, какой игрок чаще всего находился в атаке, кто выиграл больше очков в атаке (Conversion Score) и кто выиграл больше очков в защите (Steal Score).
Со следующего года Next Gen ATP Finals больше не будет проводиться в Джидде Изначально турнир должен был проходить в Саудовской Аравии до 2027 года, однако федерация тенниса Саудовской Аравии отказалась от пятилетнего контракта с ATP. Пока что неизвестно, где состоятся соревнования в следующем сезоне.
Чемпионы Next Gen ATP Finals прошлых годов:
- 2017: Чон Хен
- 2018: Стефанос Циципас
- 2019: Янник Синнер
- 2021: Карлос Аькарас
- 2022: Брендон Накашима
- 2023: Хамад Меджедович
- 2024: Жоау Фонсека
Все участники Next Gen ATP Finals 2025
