Next Gen 2025. Украинский след: участники и призовые молодежного Итогового

С 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) пройдет молодежный Итоговый турнир АТР 2025 – Next Get ATP Finals.

В Джидде сыграют восемь лучших молодых теннисистов до 21 года по итогам сезона.

Участники Next Get ATP Finals 2025:

Лернер Тьен (АТР 28)

Александер Блокс (АТР 1150

Дино Прижмич (АТР 127)

Мартин Ландалус (АТР 135)

Николай Будков Кьер (АТР 133)

Нишеш Басаваредди (АТР 166)

Рафаэль Ходар (АТР 167)

Джастин Энгель (АТР 182)

Квалифицировались на молодежный Итоговый и Жоау Фонсека (прошлогодний чемпион) и Якуб Меншик, но оба отказались от участия.

Александер Блокс – сын украинских спортсменов, который родился в 2005 году в Антверпене. Его отец – Олег – выступал в барьерном беге, а мать – Наталья – занималась плаванием. Олег и Наталья переехали в Бельгию около 30 лет назад, где и познакомились.

Общий призовой фонд ATP Next Gen 2025 составит более 2 миллионов долларов. Победитель заберет 540 тысяч долларов. Каждый участник молодежного Итогового получит по 154 тысяч долларов.

Непобедимый чемпион: $539 750.

Победа в финале: $157 250.

Победа в полуфинале: $116 000.

Победа в каждом матче группового этапа: $37 500.

Призовые за участие: $154 000.

Призовые запасным игрокам: $15 000.

Жеребьевка Next Gen ATP Finals 2025 состоится 14 декабря.

Правила и инновации на Next Gen ATP Finals 2025:

Для победы в матче теннисисту необходимо выиграть три сета. Сет играется до четырех геймов. При счете 3:3 по геймам назначается тай-брейк до семи очков с преимуществом в два очка. В каждом гейме при счете 40:40 разыгрывается решающее очко, и квадрат подачи в нем определяет тот игрок, который подает.

Смены сторон:

После первого гейма смена сторон не производится.

После первых трех геймов игроки меняются сторонами и садятся на 90 секунд. Следующая смена произойдет, если счет станет 3:2, а затем снова в конце сета (независимо от итогового счета).

На тай-брейке игроки меняются сторонами после каждых шести очков.

В конце сета игроки отдыхают 90 секунд, вместо 120.

Правила:

Разминка: Игроки разминаются на корте в течение 3 минут.

Смена мяча: После каждых 7 геймов.

Таймер подачи: Между первой и второй подачей допускается до 8 секунд. Таймер подачи будет отображать время, прошедшее между первой и второй подачей.

Время между розыгрышами будет зависеть от их длины. Если розыгрыш состоял из менее чем трех ударов, следующий должен начаться через 15 секунд, во всех остальных случаях – через 25.-

Свободное передвижение болельщиков: В течение первых трех геймов матча болельщикам разрешается свободно передвигаться по стадиону. После первых трех геймов болельщики могут свободно перемещаться, за исключением ограниченных зон за задней линией, находящихся в прямой видимости игроков. Передвижение зрителя(ей) в обозначенных зонах свободного передвижения не будет считаться законной паузой в таймере подачи.

Судейское кресло: Будет использоваться более низкое судейское кресло, чтобы уменьшить визуальные препятствия для болельщиков на арене.

Инновации

Анализ данных на арене: болельщикам, игрокам и тренерам будет доступно больше статистики и аналитических данных о матчах, чем когда-либо прежде. На арене будут отображаться следующие данные:

Традиционная теннисная статистика, включая эйсы, процент подачи, результативность по брейк-пойнтам

Результаты игроков в зависимости от продолжительности розыгрыша

Качество ударов игроков с разбивкой по подаче, приему, форхенду, бэкхенду и перемещению

Данные анализа матча, показывающие, какой игрок чаще всего находился в атаке, кто выиграл больше очков в атаке (Conversion Score) и кто выиграл больше очков в защите (Steal Score).

Со следующего года Next Gen ATP Finals больше не будет проводиться в Джидде Изначально турнир должен был проходить в Саудовской Аравии до 2027 года, однако федерация тенниса Саудовской Аравии отказалась от пятилетнего контракта с ATP. Пока что неизвестно, где состоятся соревнования в следующем сезоне.

Чемпионы Next Gen ATP Finals прошлых годов:

2017: Чон Хен

2018: Стефанос Циципас

2019: Янник Синнер

2021: Карлос Аькарас

2022: Брендон Накашима

2023: Хамад Меджедович

2024: Жоау Фонсека

Все участники Next Gen ATP Finals 2025