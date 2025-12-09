Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги конференций
Лига конференций
09 декабря 2025, 18:48 | Обновлено 09 декабря 2025, 20:17
2

Алексей Деревинский в третий раз в сезоне получил назначение на матч Лиги конференций

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Деревинский

На матче пятого тура основного этапа Лиги конференций сезона-2025/2026 КуПС (Финляндия) – «Лозанна» (Швейцария), который состоится 11 декабря в Тампере, будет работать судейская бригада из Украины.

Главным арбитром встречи станет Алексей Деревинский. На линиях ему помогут Алексей Миронов и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра выполнит Дмитрий Кубряк, а за работу системы VAR будут отвечать Денис Шурман и Дмитрий Панчышин.

Для Деревинского это будет третий матч в текущем сезоне Лиги конференций. Ранее он работал на встречах плей-офф раунда квалификации – «Русенборг» – «Майнц» (2:1) и групповом этапе – «Целье» – АЕК Афины (3:1).

Алексей Деревинский судейские назначения Лига конференций КуПС Лозанна
Иван Чирко
Sashko57
Не можемо судити в Україні, то поїдемо у Європу. Покажемо клас!
tato88
"Відео", "асистент", "рефері" - усі три слова українські, вони запозичені, але уже є в наших словниках, нащо оці перекривлювання і зміна абревіатури на "арбітр"... Розумію, що це не автори з Спорт.уа, але хочеться десь про це сказати бо дуже ріже око
