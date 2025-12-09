Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги конференций

На матче пятого тура основного этапа Лиги конференций сезона-2025/2026 КуПС (Финляндия) – «Лозанна» (Швейцария), который состоится 11 декабря в Тампере, будет работать судейская бригада из Украины.

Главным арбитром встречи станет Алексей Деревинский. На линиях ему помогут Алексей Миронов и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра выполнит Дмитрий Кубряк, а за работу системы VAR будут отвечать Денис Шурман и Дмитрий Панчышин.

Для Деревинского это будет третий матч в текущем сезоне Лиги конференций. Ранее он работал на встречах плей-офф раунда квалификации – «Русенборг» – «Майнц» (2:1) и групповом этапе – «Целье» – АЕК Афины (3:1).