Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Кристиан КИВУ: «Мы работаем над каждым аспектом»

Главный тренер «Интера» поделился ожиданиями от игры против «Ливерпуля»

Кристиан КИВУ: «Мы работаем над каждым аспектом»
УЕФА. Кристиан Киву

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от матча 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля»:

«Избежать попадания в стыковые матчи? Все стремятся сыграть на две игры меньше. Мы работаем над всеми аспектами и стараемся дать каждому игроку игровое время. Мы проводим ротацию состава, стараемся, чтобы игроки были довольны и поддерживали форму.

«Интер» высоко поднял итальянский флаг в мире: не так просто за 5 лет дважды выйти в финал Лиги чемпионов и один раз в финал Лиги Европы, и эти достижения заслуживают уважения. Итальянская команда, которая играет так, заслуживает похвалы, независимо от наших результатов».

Матч «Интер» – «Ливерпуль» состоится 9 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль Интер Милан Лига чемпионов Интер - Ливерпуль Кристиан Киву пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
