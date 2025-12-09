Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок МЮ является единственным в АПЛ с 10+ голевыми действиями в 7 сезонах
Англия
09 декабря 2025, 10:48 |
Игрок МЮ является единственным в АПЛ с 10+ голевыми действиями в 7 сезонах

«Красные дьяволы» уверенно победили последнюю команду чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш стал первым игроком АПЛ, отличившимся в 7 последних сезонах 10+ результативными действиями.

В матче 15-го тура Манчестер Юнайтед на выезде победил Вулверхэмптон со счетом 4:1.

Двумя голами и результативной передачей в составе победителей отличился Бруно Фернандеш.

Португалец стал пятым игроком в истории АПЛ после Маззи Иззета, Сеска Фабрегаса, Жерара Деулофеу и Мохамеда Салаха, отличившегося ассистом в пяти подряд выездных матчах.

Бруну Фернандеш после этой игры имеет в своем активе 10 результативных действий в чемпионате: 4 гола и 6 ассистов. Лидер МЮ является единственным игроком в Премьер-лиге, который в последних 7 сезонах лиги совершил 10+ голевых действий.

Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Бруну Фернандеш чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед Сеск Фабрегас Мохамед Салах
