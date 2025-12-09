Игрок МЮ является единственным в АПЛ с 10+ голевыми действиями в 7 сезонах
«Красные дьяволы» уверенно победили последнюю команду чемпионата
Бруну Фернандеш стал первым игроком АПЛ, отличившимся в 7 последних сезонах 10+ результативными действиями.
В матче 15-го тура Манчестер Юнайтед на выезде победил Вулверхэмптон со счетом 4:1.
Двумя голами и результативной передачей в составе победителей отличился Бруно Фернандеш.
Португалец стал пятым игроком в истории АПЛ после Маззи Иззета, Сеска Фабрегаса, Жерара Деулофеу и Мохамеда Салаха, отличившегося ассистом в пяти подряд выездных матчах.
Бруну Фернандеш после этой игры имеет в своем активе 10 результативных действий в чемпионате: 4 гола и 6 ассистов. Лидер МЮ является единственным игроком в Премьер-лиге, который в последних 7 сезонах лиги совершил 10+ голевых действий.
Bruno Fernandes becomes only the fifth player to assist in five consecutive away Premier League games:— Squawka (@Squawka) December 8, 2025
◎ Muzzy Izzet
◎ Cesc Fàbregas
◎ Gerard Deulofeu
◎ Mohamed Salah
◉ Bruno Fernandes
He’s now registered six in his last five games. 🅰️ pic.twitter.com/ZgmQbvhPcr
Only one player has registered at least 10+ goal contributions in each of the last seven Premier League seasons:— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 8, 2025
Bruno Fernandes 🇵🇹
📊 @statmusefc pic.twitter.com/o9lVtGf6HA
