Игрок МЮ является единственным в АПЛ с 10+ голевыми действиями в 7 сезонах

Бруну Фернандеш стал первым игроком АПЛ, отличившимся в 7 последних сезонах 10+ результативными действиями.

В матче 15-го тура Манчестер Юнайтед на выезде победил Вулверхэмптон со счетом 4:1.

Двумя голами и результативной передачей в составе победителей отличился Бруно Фернандеш.

Португалец стал пятым игроком в истории АПЛ после Маззи Иззета, Сеска Фабрегаса, Жерара Деулофеу и Мохамеда Салаха, отличившегося ассистом в пяти подряд выездных матчах.

Бруну Фернандеш после этой игры имеет в своем активе 10 результативных действий в чемпионате: 4 гола и 6 ассистов. Лидер МЮ является единственным игроком в Премьер-лиге, который в последних 7 сезонах лиги совершил 10+ голевых действий.

Bruno Fernandes becomes only the fifth player to assist in five consecutive away Premier League games:



◎ Muzzy Izzet

◎ Cesc Fàbregas

◎ Gerard Deulofeu

◎ Mohamed Salah

◉ Bruno Fernandes



He’s now registered six in his last five games. 🅰️ pic.twitter.com/ZgmQbvhPcr — Squawka (@Squawka) December 8, 2025