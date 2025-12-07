Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КУЗИК: «Гол? Николай принес подарочек под подушку»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 23:14 | Обновлено 07 декабря 2025, 23:15
Денис курьезным голом открыл счет в игре с «Оболонью»

ЛНЗ

Вингер ЛНЗ Денис Кузык прокомментировал победу и свой гол в матче 15-го тура УПЛ с «Оболонью» – 3:0.

– Твой гол – это был осознанный удар или навес?

– Если честно, это был навес. Я подавал, мяч немного срезался. Николай принес подарочек под подушку.

– Я вспомнил первый матч ЛНЗ в этом сезоне – игру с «Зарей». Там был момент, когда ты с метра не попал в ворота. Тогда после матча ты говорил, что будешь исправляться. Сейчас можно сказать, что полностью исправился за тот эпизод?

– Наверное, да. Может, еще за тот момент мне вернулось. Что сказать – просто повезло. Спасибо Богу, что так вышло.

– Что больше радует: сегодняшний гол или то, что команда на первом месте в турнирной таблице?

– Конечно, что мы выиграли, потому что командные результаты – это самое главное, чтобы мы были как можно выше в турнирной таблице, продвигались с каждым матчем и становились все лучше и лучше.

– То, что 3:0 – на первый взгляд, уверенная, легкая победа. На самом деле легко было на поле?

– Нет, я бы так не сказал, потому что в первом тайме у нас кое-что не получалось, «Оболонь» контролировала игру, поэтому в перерыве мы внесли некоторые коррективы, и во втором тайме, считаю, полностью переиграли соперника.

Денис Кузык ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ - Оболонь
Иван Чирко Источник: УПЛ-ТВ
