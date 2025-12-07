Гасперини назвал причины сенсационного поражения от Кальяри

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 14-го тура Серии А с «Кальяри» – 0:1.

– Комментарий по судейским эпизодам?

– В этом случае мне кажется, что все достаточно ясно, в отличие от других раз, например в воскресенье с «Наполи».

– «Рома» мало что могла создавать?

– Вдесятером игра стала сложной, хотя долгое время мы не позволяли сопернику создавать опасные моменты. Игра больше превратилась в битву, чем в матч, было трудно строить комбинации. Мы допустили несколько грубых ошибок в защите, что и стоило нам игры.

– С точки зрения боеспособности, команда отстала от обычного уровня?

– Они играли много дальними передачами, технически мы должны были делать больше. «Кальяри», как и многие другие команды, борющиеся за выживание, в этот период отдаются максимуму даже в плане физической активности. Нам не удалось перевести игру на технический план в первом тайме: во втором были все предпосылки для этого, но удаление изменило ход игры.

– Берегли ли вы кого-то из игроков, учитывая нервозность?

– Матч в определенный момент мало напоминал обычный футбольный поединок, больше был похож на битву. Игра не проходила как обычно, и в этих условиях нам не удалось ее переломить. Иногда бывают матчи с таким ходом, мы допустили несколько грубых ошибок в контексте игры, сыгранной с большим желанием, несмотря на трудности, к которым мы не смогли идеально адаптироваться.