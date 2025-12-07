Федик vs Ротань. Рух и Полесье объявили стартовые составы на матч УПЛ

7 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» примет «Полесье» во Львове на стадионе «Арена Львов».

Турнирное положение команд на утро 7 декабря: «Рух» имеет 13 очков и занимает 13-е место, а «Полесье» находится на третьей строчке с 27 баллами в активе.

Главным арбитром матча будет Денис Резников из Каменского.

Перед началом встречи главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру:

Рух: Герета – Роман, Слюбик, Холод, Лях, Едсон, Копина, Рейляну, Притула, Квасниця, Фаал.

Полесье: Волинец, Крушинський, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Брагару, Назаренко, Гуцуляк, Филлипов.