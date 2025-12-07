Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Федик vs Ротань. Рух и Полесье объявили стартовые составы на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 17:08 | Обновлено 07 декабря 2025, 17:15
293
0

Федик vs Ротань. Рух и Полесье объявили стартовые составы на матч УПЛ

Матч 15-го туру УПЛ розпочнеться о 18:00

07 декабря 2025, 17:08 | Обновлено 07 декабря 2025, 17:15
293
0
Федик vs Ротань. Рух и Полесье объявили стартовые составы на матч УПЛ
Колаж sport.ua

7 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» примет «Полесье» во Львове на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Турнирное положение команд на утро 7 декабря: «Рух» имеет 13 очков и занимает 13-е место, а «Полесье» находится на третьей строчке с 27 баллами в активе.

Главным арбитром матча будет Денис Резников из Каменского.

Перед началом встречи главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру:

Рух: Герета – Роман, Слюбик, Холод, Лях, Едсон, Копина, Рейляну, Притула, Квасниця, Фаал.

Полесье: Волинец, Крушинський, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Брагару, Назаренко, Гуцуляк, Филлипов.

По теме:
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
Металлист 1925 и Верес выступили с заявлениями после сорванного матча УПЛ
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье стартовые составы Иван Федык Руслан Ротань
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Футбол | 07 декабря 2025, 08:31 4
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»

Йожеф раскритиковал уровень Герреро

Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Футбол | 07 декабря 2025, 05:05 12
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают

Пономаренко доволен игрой в УПЛ

ВИДЕО. Украинские теннисистки сходили на концерт Вакарчука
Теннис | 07.12.2025, 10:10
ВИДЕО. Украинские теннисистки сходили на концерт Вакарчука
ВИДЕО. Украинские теннисистки сходили на концерт Вакарчука
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Футбол | 07.12.2025, 07:54
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор
Футбол | 07.12.2025, 15:26
Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор
Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 3
Бокс
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
06.12.2025, 06:23 1
Другие виды
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 7
Футбол
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 7
Футбол
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02 1
Бокс
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем