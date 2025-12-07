Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Рух Львов
07.12.2025 18:00
Полесье
Украина. Премьер лига
Рух – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 декабря в 18:00 матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги

Рух – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колаж sport.ua

7 декабря в 18:00 состоится игра 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» будет принимать «Полесье» во Львове на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua.

Турнирное положение команд на утро 7 декабря: «Рух» имеет 13 очков и занимает 13-е место, а «Полесье» находится на третьей строчке с 27 баллами в активе.

Главным арбитром встречи будет Резников Денис из Каменского.

Рух – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов
