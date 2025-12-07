7 декабря в 18:00 состоится игра 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» будет принимать «Полесье» во Львове на стадионе «Арена Львов».

Турнирное положение команд на утро 7 декабря: «Рух» имеет 13 очков и занимает 13-е место, а «Полесье» находится на третьей строчке с 27 баллами в активе.

Главным арбитром встречи будет Резников Денис из Каменского.

Рух – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд весьма привлекательными коэффициентами: 5.00 на «Рух», 3.39 на ничью и 1.87 на «Полесье».