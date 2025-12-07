Рух – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 декабря в 18:00 матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги
7 декабря в 18:00 состоится игра 15-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Рух» будет принимать «Полесье» во Львове на стадионе «Арена Львов».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua.
Турнирное положение команд на утро 7 декабря: «Рух» имеет 13 очков и занимает 13-е место, а «Полесье» находится на третьей строчке с 27 баллами в активе.
Главным арбитром встречи будет Резников Денис из Каменского.
Рух – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд весьма привлекательными коэффициентами: 5.00 на «Рух», 3.39 на ничью и 1.87 на «Полесье». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сумеют ли харьковчане впервые отобрать очки у ровенчан в матчах УПЛ?
Коуч «фиолетовых» заявил, что каждый должен уважать своих одноклубников