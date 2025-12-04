Клубы УПЛ могут подписать игрока из чемпионата Испании
Марио Сесе заинтересовал представителей Премьер-лиги
Вингер «Атлетико Леванте» Марио Сесе попал в сферу интересов клубов УПЛ.
Как сообщает Sport Arena, 23-летний футболист второй команды «Леванте» попал в поле зрения ряда команд украинского чемпионата.
Отмечается, что они могут подписать игрока уже зимой, но конкретные клубы не называются.
В прошлом сезоне Сесе выступал за вторую команду «Вальядолида», проведя в её составе 19 матчей. Кроме этого, испанец также выступал за «Реал Овьедо», в составе которого сыграл 11 игр.
Ранее сообщалось, что «Динамо» может подписать украинца, который покинул «Олимпиакос».
