Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 16:09 |
Клубы УПЛ могут подписать игрока из чемпионата Испании

Марио Сесе заинтересовал представителей Премьер-лиги

04 декабря 2025, 16:09 |
Клубы УПЛ могут подписать игрока из чемпионата Испании
Леванте. Марио Сесе

Вингер «Атлетико Леванте» Марио Сесе попал в сферу интересов клубов УПЛ.

Как сообщает Sport Arena, 23-летний футболист второй команды «Леванте» попал в поле зрения ряда команд украинского чемпионата.

Отмечается, что они могут подписать игрока уже зимой, но конкретные клубы не называются.

В прошлом сезоне Сесе выступал за вторую команду «Вальядолида», проведя в её составе 19 матчей. Кроме этого, испанец также выступал за «Реал Овьедо», в составе которого сыграл 11 игр.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может подписать украинца, который покинул «Олимпиакос».

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Леванте
Иван Чирко Источник: Sportarena
