«Пусть сами разбираются». Экс-игрок Динамо – о кризисе столичной команды

В нынешнем чемпионате ЛНЗ сумел обыграть и «Шахтер», и «Динамо». В обоих этих матчах принял участие воспитанник столичного клуба, а сейчас защитник черкасской команды Денис Кузык, который в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua вспомнил об этих поединках и назвал возможные причины неудач «Динамо».

– Для меня победы над «Динамо» и «Шахтером» в текущем чемпионате стали первыми в карьере на уровне УПЛ, – сказал Денис. – Можно сказать, это сезон дебютов (улыбается).

А что касается неудач «бело-синих», то мне сложно назвать истинные причины. Возможно, переезды, связанные с еврокубковыми матчами накладывают свой отпечаток, поскольку я это сам ощутил, когда выступал за «Кривбасс». Хотя, это их кухня и они должны сами разбираться в своих проблемах.