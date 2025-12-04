«Пусть сами разбираются». Экс-игрок Динамо – о кризисе столичной команды
Защитник Денис Кузык, который выступает за ЛНЗ, высказал свое мнение о нынешних проблемах «Динамо»
В нынешнем чемпионате ЛНЗ сумел обыграть и «Шахтер», и «Динамо». В обоих этих матчах принял участие воспитанник столичного клуба, а сейчас защитник черкасской команды Денис Кузык, который в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua вспомнил об этих поединках и назвал возможные причины неудач «Динамо».
– Для меня победы над «Динамо» и «Шахтером» в текущем чемпионате стали первыми в карьере на уровне УПЛ, – сказал Денис. – Можно сказать, это сезон дебютов (улыбается).
А что касается неудач «бело-синих», то мне сложно назвать истинные причины. Возможно, переезды, связанные с еврокубковыми матчами накладывают свой отпечаток, поскольку я это сам ощутил, когда выступал за «Кривбасс». Хотя, это их кухня и они должны сами разбираться в своих проблемах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер вспомнил разговор с мэром Киева
Элеонора Инкардона превратила футбольный матч в модный подиум