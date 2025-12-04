Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Пусть сами разбираются». Экс-игрок Динамо – о кризисе столичной команды
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 15:21
«Пусть сами разбираются». Экс-игрок Динамо – о кризисе столичной команды

Защитник Денис Кузык, который выступает за ЛНЗ, высказал свое мнение о нынешних проблемах «Динамо»

«Пусть сами разбираются». Экс-игрок Динамо – о кризисе столичной команды
Динамо

В нынешнем чемпионате ЛНЗ сумел обыграть и «Шахтер», и «Динамо». В обоих этих матчах принял участие воспитанник столичного клуба, а сейчас защитник черкасской команды Денис Кузык, который в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua вспомнил об этих поединках и назвал возможные причины неудач «Динамо».

– Для меня победы над «Динамо» и «Шахтером» в текущем чемпионате стали первыми в карьере на уровне УПЛ, – сказал Денис. – Можно сказать, это сезон дебютов (улыбается).

А что касается неудач «бело-синих», то мне сложно назвать истинные причины. Возможно, переезды, связанные с еврокубковыми матчами накладывают свой отпечаток, поскольку я это сам ощутил, когда выступал за «Кривбасс». Хотя, это их кухня и они должны сами разбираться в своих проблемах.

Денис Кузык ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 2
Alex
Спорт.юа давно вже розібрався.Кожен день потрібно критикувати Динамо.Це запорука відродження великого клубу України.
