Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рубен АМОРИМ: «Сейчас такие издевательства стали абсолютной нормой»
Англия
04 декабря 2025, 11:52 | Обновлено 04 декабря 2025, 12:34
Рубен АМОРИМ: «Сейчас такие издевательства стали абсолютной нормой»

Коуч МЮ рассказал, как относится к постоянной критике

Рубен АМОРИМ: «Сейчас такие издевательства стали абсолютной нормой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим рассказал, как относится к постоянной критике «красных дьяволов». Специалист заявил, что его не интересуют мнения других.

«Это нормально в любой профессии, когда ты на виду. Я этого не читаю, я себя защищаю. Я не смотрю телевизор, когда там говорят о Манчестер Юнайтед. Не потому, что я не согласен – очень часто я соглашаюсь – но это мой способ оставаться в здоровом состоянии.

Моего собственного тренерского мнения достаточно, мне не нужны чужие. Единственный способ, другого нет – это защищать себя.

Конечно, я теряю деньги от спонсоров. В инстаграмме я мог бы зарабатывать много, но ради защиты моей семьи и нормальной жизни дополнительные доллары или фунты этого не стоят.

Я защищаю себя, и никто не будет жестче меня, когда мы проигрываем или когда играем плохо. Сейчас такие издевательства стали абсолютной нормой, поэтому это единственный способ выжить в этом мире», – сказал Аморим.

В нынешнем сезоне занимает девятую строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирных пунктов после 13 сыгранных матчей.

Арсенал превзошел интересный рекорд Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коуч Лидса пояснил сенсацию в матче с Челси в АПЛ: «Выиграли заслуженно»
Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
Комментарии
