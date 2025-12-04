Рубен АМОРИМ: «Сейчас такие издевательства стали абсолютной нормой»

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим рассказал, как относится к постоянной критике «красных дьяволов». Специалист заявил, что его не интересуют мнения других.

«Это нормально в любой профессии, когда ты на виду. Я этого не читаю, я себя защищаю. Я не смотрю телевизор, когда там говорят о Манчестер Юнайтед. Не потому, что я не согласен – очень часто я соглашаюсь – но это мой способ оставаться в здоровом состоянии.

Моего собственного тренерского мнения достаточно, мне не нужны чужие. Единственный способ, другого нет – это защищать себя.

Конечно, я теряю деньги от спонсоров. В инстаграмме я мог бы зарабатывать много, но ради защиты моей семьи и нормальной жизни дополнительные доллары или фунты этого не стоят.

Я защищаю себя, и никто не будет жестче меня, когда мы проигрываем или когда играем плохо. Сейчас такие издевательства стали абсолютной нормой, поэтому это единственный способ выжить в этом мире», – сказал Аморим.

В нынешнем сезоне занимает девятую строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирных пунктов после 13 сыгранных матчей.