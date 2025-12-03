Испания03 декабря 2025, 21:47 | Обновлено 03 декабря 2025, 22:19
ВИДЕО. Мбаппе дальним ударом оформил дубль в матче Реала против Атлетика
Французский форвард забил третий гол Реала в матче на 59-й минуте
3 декабря 20:00 проходит перенесенный матч 19-го тура Ла Лиги.
Атлетик Бильбао и Реал Мадрид встречаются на стадионе Сан-Мамес в Бильбао.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин заявлен в резерве гостей.
Французский форвард Килиан Мбаппе оформил дубль, забив дальним ударом свой второй гол на 59-й минуте
ГОЛ! 0:3. Килиан Мбаппе, 59 мин
