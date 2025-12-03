ВИДЕО. Мбаппе дальним ударом оформил дубль в матче Реала против Атлетика

3 декабря 20:00 проходит перенесенный матч 19-го тура Ла Лиги.

Атлетик Бильбао и Реал Мадрид встречаются на стадионе Сан-Мамес в Бильбао.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин заявлен в резерве гостей.

Французский форвард Килиан Мбаппе оформил дубль, забив дальним ударом свой второй гол на 59-й минуте

ГОЛ! 0:3. Килиан Мбаппе, 59 мин