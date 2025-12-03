Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Мбаппе дальним ударом оформил дубль в матче Реала против Атлетика
Испания
03 декабря 2025, 21:47 | Обновлено 03 декабря 2025, 22:19
ВИДЕО. Мбаппе дальним ударом оформил дубль в матче Реала против Атлетика

Французский форвард забил третий гол Реала в матче на 59-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

3 декабря 20:00 проходит перенесенный матч 19-го тура Ла Лиги.

Атлетик Бильбао и Реал Мадрид встречаются на стадионе Сан-Мамес в Бильбао.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин заявлен в резерве гостей.

Французский форвард Килиан Мбаппе оформил дубль, забив дальним ударом свой второй гол на 59-й минуте

ГОЛ! 0:3. Килиан Мбаппе, 59 мин

Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе видео голов и обзор Атлетик - Реал
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
