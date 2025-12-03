Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Атлетика
Матч 19-го тура Ла Лиги начнется в 20:00
Украинский вратарь Андрей Лунин оказался в запасе мадридского «Реала» на матч 19-го тура Ла Лиги против «Атлетика».
Игра состоится на арене «Сан-Мамес» в Бильбао и начнется в 20:00 по киевскому времени.
На счету Андрея Лунина в этом сезоне 1 матч в составе «Реала» и 3 пропущенных гола. В чемпионате в нынешней кампании он на поле еще не выходил.
Стартовые составы на матч Атлетик – Реал Мадрид:
📢 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @realmadrid— Athletic Club (@AthleticClub) December 3, 2025
🔥 ¡Nuestros leones!#AthleticRealMadrid #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/Uhn5hCj1hn
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 3, 2025
🆚 @AthleticClub
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/nVaI8rfNX2
