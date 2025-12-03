Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Атлетика
Испания
03 декабря 2025, 19:16 |
1106
1

Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Атлетика

Матч 19-го тура Ла Лиги начнется в 20:00

03 декабря 2025, 19:16 |
1106
1 Comments
Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин оказался в запасе мадридского «Реала» на матч 19-го тура Ла Лиги против «Атлетика».

Игра состоится на арене «Сан-Мамес» в Бильбао и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Андрея Лунина в этом сезоне 1 матч в составе «Реала» и 3 пропущенных гола. В чемпионате в нынешней кампании он на поле еще не выходил.

Стартовые составы на матч Атлетик – Реал Мадрид:

По теме:
Атлетик – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Оренсе – Жирона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Кунде вошел в тройку французских гвардейцев Барселоны. Кто впереди?
Атлетик Бильбао Реал Мадрид Андрей Лунин Атлетик - Реал стартовые составы Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аталанта – Дженоа – 4:0. Две команды Малиновского в Кубке. Видео голов
Футбол | 03 декабря 2025, 19:12 0
Аталанта – Дженоа – 4:0. Две команды Малиновского в Кубке. Видео голов
Аталанта – Дженоа – 4:0. Две команды Малиновского в Кубке. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии

Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 03 декабря 2025, 08:42 8
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо

Президент клуба не хочет видеть тренера из УПЛ

Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Футбол | 03.12.2025, 04:05
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Биатлон | 03.12.2025, 18:02
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Футбол | 03.12.2025, 06:58
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
8number
Це вже навіть не смішно 😐
Ответить
0
Популярные новости
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 6
Футбол
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
01.12.2025, 21:13
Бокс
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 17
Биатлон
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем