Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Атлетика

Украинский вратарь Андрей Лунин оказался в запасе мадридского «Реала» на матч 19-го тура Ла Лиги против «Атлетика».

Игра состоится на арене «Сан-Мамес» в Бильбао и начнется в 20:00 по киевскому времени.

На счету Андрея Лунина в этом сезоне 1 матч в составе «Реала» и 3 пропущенных гола. В чемпионате в нынешней кампании он на поле еще не выходил.

Стартовые составы на матч Атлетик – Реал Мадрид: