  ПОНОМАРЕВ: «Нет ни одного простого соперника в чемпионате Украины»
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 13:38
ПОНОМАРЕВ: «Нет ни одного простого соперника в чемпионате Украины»

Тренер ЛНЗ заговорил о мотивации игроков

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев высказался о психологии игроков и важности мотивации на каждый матч.

– ЛНЗ довольно неожиданно находится на втором месте. И вот существует мнение, что забраться на вершину легче, чем там удержаться. Насколько сложно настраивать команду сейчас на удержание этой позиции, особенно когда идут игры с командами, которые находятся ниже в турнирной таблице?

– Это психология. Над психологией также нужно работать. Мы, когда летом пришли в команду, в предыдущем чемпионате команда заняла 12-е место. И было видно, что не все футболисты уверены в своих силах. С первого дня сборов я им сказал, что для нас каждый матч, даже контрольный матч, важен с точки зрения побед. Получить психологию победителя. И, в принципе, они слышат то, что говорит им тренерский штаб. Но, например, сегодняшний матч показал, что некоторые футболисты расслабляются, некоторые думают, что мы на втором месте и мы должны там быть. Еще раз скажу, так не бывает, каждый соперник серьезный, и сегодня нет ни одного простого соперника в чемпионате Украины. Это показывает сам чемпионат.

Ранее Виталий Пономарев прокомментировал возможный уход из команды Проспера Оба.

Иван Чирко
