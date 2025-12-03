ПОНОМАРЕВ: «Нет ни одного простого соперника в чемпионате Украины»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев высказался о психологии игроков и важности мотивации на каждый матч.

– ЛНЗ довольно неожиданно находится на втором месте. И вот существует мнение, что забраться на вершину легче, чем там удержаться. Насколько сложно настраивать команду сейчас на удержание этой позиции, особенно когда идут игры с командами, которые находятся ниже в турнирной таблице?

– Это психология. Над психологией также нужно работать. Мы, когда летом пришли в команду, в предыдущем чемпионате команда заняла 12-е место. И было видно, что не все футболисты уверены в своих силах. С первого дня сборов я им сказал, что для нас каждый матч, даже контрольный матч, важен с точки зрения побед. Получить психологию победителя. И, в принципе, они слышат то, что говорит им тренерский штаб. Но, например, сегодняшний матч показал, что некоторые футболисты расслабляются, некоторые думают, что мы на втором месте и мы должны там быть. Еще раз скажу, так не бывает, каждый соперник серьезный, и сегодня нет ни одного простого соперника в чемпионате Украины. Это показывает сам чемпионат.

