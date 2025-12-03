Проспер Оба мог оказаться в клубе УПЛ, игравшем в Лиге конференций

Вингер черкасского ЛНЗ Проспер Оба ранее был близок к переходу в житомирское «Полесье», которое выступало в квалификации Лиги конференций.

По данным источника, трансфер согласован на всех скаутинговых и селекционных уровнях, однако на финальных заседаниях трансферного комитета соглашение не получило окончательного одобрения и было отменено.

Проспер Оба присоединился к ЛНЗ летом 2024 года и стал одним из самых результативных игроков лиги. В январе 2025/26 он провел 16 матчей, в которых отличился 8 голами и 3 ассистами.

Ранее сообщалось, что Проспер Оба близок к подписанию контракта с «Шахтером» и переходу к горнякам зимой.