Проспер Оба мог оказаться в клубе УПЛ, игравшем в Лиге конференций
Пресса сватает вингера черкасского ЛНЗ в донецкий Шахтер
Вингер черкасского ЛНЗ Проспер Оба ранее был близок к переходу в житомирское «Полесье», которое выступало в квалификации Лиги конференций.
По данным источника, трансфер согласован на всех скаутинговых и селекционных уровнях, однако на финальных заседаниях трансферного комитета соглашение не получило окончательного одобрения и было отменено.
Проспер Оба присоединился к ЛНЗ летом 2024 года и стал одним из самых результативных игроков лиги. В январе 2025/26 он провел 16 матчей, в которых отличился 8 голами и 3 ассистами.
Ранее сообщалось, что Проспер Оба близок к подписанию контракта с «Шахтером» и переходу к горнякам зимой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хаби Алонсо не рассчитывает на Лунина
ЛНЗ собирается быть активным