  4. Проспер Оба мог оказаться в клубе УПЛ, игравшем в Лиге конференций
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 04:19 | Обновлено 03 декабря 2025, 04:30
Проспер Оба мог оказаться в клубе УПЛ, игравшем в Лиге конференций

Пресса сватает вингера черкасского ЛНЗ в донецкий Шахтер

Проспер Оба мог оказаться в клубе УПЛ, игравшем в Лиге конференций
УПЛ. Проспер Оба

Вингер черкасского ЛНЗ Проспер Оба ранее был близок к переходу в житомирское «Полесье», которое выступало в квалификации Лиги конференций.

По данным источника, трансфер согласован на всех скаутинговых и селекционных уровнях, однако на финальных заседаниях трансферного комитета соглашение не получило окончательного одобрения и было отменено.

Проспер Оба присоединился к ЛНЗ летом 2024 года и стал одним из самых результативных игроков лиги. В январе 2025/26 он провел 16 матчей, в которых отличился 8 голами и 3 ассистами.

Ранее сообщалось, что Проспер Оба близок к подписанию контракта с «Шахтером» и переходу к горнякам зимой.

