Холанд стал 35-м игроком со 100+ голами в АПЛ

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд стал 35-м игроком в истории АПЛ с 100+ забитыми мячами.

Свой юбилейный 100-й гол норвежец забил в выездном матче 14-го тура против Фулгема.

Рекордсменом АПЛ является Алан Ширер, в активе которого 260 забитых мячей.

Напомним, что сегодня один рекорд Алана Ширера уже был побит Эрлингом Холандом.

Игроки со 100+ голами в АПЛ: