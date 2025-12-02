Англия02 декабря 2025, 23:43 | Обновлено 02 декабря 2025, 23:44
Холанд стал 35-м игроком со 100+ голами в АПЛ
Вспомним всех футболистов, кто достигал этой знаковой отметки в Премьер-Лиге
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд стал 35-м игроком в истории АПЛ с 100+ забитыми мячами.
Свой юбилейный 100-й гол норвежец забил в выездном матче 14-го тура против Фулгема.
Рекордсменом АПЛ является Алан Ширер, в активе которого 260 забитых мячей.
Напомним, что сегодня один рекорд Алана Ширера уже был побит Эрлингом Холандом.
Игроки со 100+ голами в АПЛ:
- 260 – Алан Ширер (Англия)
- 213 – Гарри Кейн (Англия)
- 208 – Уэйн Руни (Англия)
- 190 – Мохамед Салах (Египет)
- 187 – Энди Коул (Англия)
- 184 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 177 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
- 175 – Тьерри Анри (Франция)
- 163 – Робби Фаулер (Англия)
- 162 – Джермейн Дефо (Англия)
- 150 – Майкл Оуэн (Англия)
- 149 – Лес Фердинанд (Англия)
- 146 – Тедди Шерингем (Англия)
- 145 – Джейми Варди (Англия)
- 144 – Робин ван Перси (Нидерланды)
- 127 – Джимми Флойд Гассельбайнк (Нидерланды)
- 127 – Сон Хин-Мин (Южная Корея)
- 126 – Робби Кин (Ирландия)
- 125 – Николя Анелька (Франция)
- 123 – Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго)
- 123 – Рахим Стерлинг (Англия)
- 121 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 120 – Стивен Джеррард (Англия)
- 113 – Ян Райт (Англия)
- 111 – Садио Мане (Сенегал)
- 111 – Дион Даблин (Англия)
- 110 – Эмиль Хески (Англия)
- 109 – Райан Хиггз (Уэльс)
- 108 – Питер Крауч (Англия)
- 107 – Пол Скоулз (Англия)
- 106 – Даррен Бент (Англия)
- 104 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
- 103 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 100 – Мэттью Ле Тисье (Англия)
- 100 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
При цьому, Халанд зробив це найшвидше, всього за 111 матчів! Це неймовірно, майже 1 гол за матч! Він побив рекорд Ширера в 124 матчі, який тримався 30 років!
