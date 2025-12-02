Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Холанд стал 35-м игроком со 100+ голами в АПЛ
Англия
02 декабря 2025, 23:43 | Обновлено 02 декабря 2025, 23:44
Холанд стал 35-м игроком со 100+ голами в АПЛ

Вспомним всех футболистов, кто достигал этой знаковой отметки в Премьер-Лиге

Холанд стал 35-м игроком со 100+ голами в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд стал 35-м игроком в истории АПЛ с 100+ забитыми мячами.

Свой юбилейный 100-й гол норвежец забил в выездном матче 14-го тура против Фулгема.

Рекордсменом АПЛ является Алан Ширер, в активе которого 260 забитых мячей.

Напомним, что сегодня один рекорд Алана Ширера уже был побит Эрлингом Холандом.

Игроки со 100+ голами в АПЛ:

  • 260 – Алан Ширер (Англия)
  • 213 – Гарри Кейн (Англия)
  • 208 – Уэйн Руни (Англия)
  • 190 – Мохамед Салах (Египет)
  • 187 – Энди Коул (Англия)
  • 184 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 177 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 175 – Тьерри Анри (Франция)
  • 163 – Робби Фаулер (Англия)
  • 162 – Джермейн Дефо (Англия)
  • 150 – Майкл Оуэн (Англия)
  • 149 – Лес Фердинанд (Англия)
  • 146 – Тедди Шерингем (Англия)
  • 145 – Джейми Варди (Англия)
  • 144 – Робин ван Перси (Нидерланды)
  • 127 – Джимми Флойд Гассельбайнк (Нидерланды)
  • 127 – Сон Хин-Мин (Южная Корея)
  • 126 – Робби Кин (Ирландия)
  • 125 – Николя Анелька (Франция)
  • 123 – Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго)
  • 123 – Рахим Стерлинг (Англия)
  • 121 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 120 – Стивен Джеррард (Англия)
  • 113 – Ян Райт (Англия)
  • 111 – Садио Мане (Сенегал)
  • 111 – Дион Даблин (Англия)
  • 110 – Эмиль Хески (Англия)
  • 109 – Райан Хиггз (Уэльс)
  • 108 – Питер Крауч (Англия)
  • 107 – Пол Скоулз (Англия)
  • 106 – Даррен Бент (Англия)
  • 104 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
  • 103 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 100 – Мэттью Ле Тисье (Англия)
  • 100 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
При цьому, Халанд зробив це найшвидше, всього за 111 матчів! Це неймовірно, майже 1 гол за матч! Він побив рекорд Ширера в 124 матчі, який тримався 30 років!
