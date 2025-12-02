Экс-хавбек Шахтера: «Я родом из рабочей семьи и работаю с раннего возраста»
Дениль Кастильо рассказал о сложностях, с которыми ему довелось столкнуться с детства
21-летний эквадорский опорник «Мидтьюлланда» Дениль Кастильо, который в Украине успел поиграть за «Шахтер», рассказал о том, как попал в футбол и о сложностях, пережитых в раннем возрасте.
«Когда мне было десять лет, я ушел из дома, чтобы играть в футбол. Если я действительно хотел, мне приходилось рисковать, но это также означало, что с тех пор я практически один. Я потерял отца, когда мне было 14. Мы всегда были очень близки, и он оказывал мне огромную поддержку».
«Конечно, я быстро повзрослел и окреп, но я также чувствовал, что должен быть главой семьи для матери и брата. Работал только отец, поэтому мне пришлось взять на себя ответственность и заработать деньги для семьи. С тех пор для меня стало как никогда важно быть лучшим из лучших».
«Я родом из рабочей семьи и работаю с самого раннего возраста. Для меня было совершенно естественно помогать семье, бабушке и дедушке во всех делах», – рассказал Кастильо.
Также Кастильо рассказал, почему не сумел адаптироваться к жизни в Украине, особо выделив опыт, связанный с российско-украинской войной.
