Сыграет ли Крапивцов? Мичел упомянул украинца перед матчем Кубка Испании

Украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов не сыграет в Кубке Испании с «Оренсе». Об этом заявил тренер каталонского клуба Мичел:

«Порту, Ван де Бек, Давид Лопес, Хуан Карлос, Крапивцов и Стуани по-прежнему недоступны. Лемар и Блинд в порядке, они тренировались в обычном режиме, но ещё не полностью готовы. Вероятно, они выйдут на матч против «Эльче», но пока не примут участия в игре против «Оуренсе». Солис возвращается в состав. Я исключил Алекса Морено, Унаи и Витцеля из-за дискомфорта и большой нагрузки на тренировках и матчах.

У нас есть проблемы на некоторых позициях, особенно в полузащите и атаке, но я точно знаю, что будем делать. Это очень важный матч для нас, нужно показать свою лучшую форму, чтобы остаться в Кубке. В отдельно взятом матче всё гораздо ровнее».

Поединок состоится 3 декабря в 22:00 по Киеву.

