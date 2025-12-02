Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Крапивцов? Мичел упомянул украинца перед матчем Кубка Испании
Испания
02 декабря 2025, 19:27 |
183
0

Сыграет ли Крапивцов? Мичел упомянул украинца перед матчем Кубка Испании

«Жирона» 3 декабря встретится с «Оренсе»

02 декабря 2025, 19:27 |
183
0
Сыграет ли Крапивцов? Мичел упомянул украинца перед матчем Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов не сыграет в Кубке Испании с «Оренсе». Об этом заявил тренер каталонского клуба Мичел:

«Порту, Ван де Бек, Давид Лопес, Хуан Карлос, Крапивцов и Стуани по-прежнему недоступны. Лемар и Блинд в порядке, они тренировались в обычном режиме, но ещё не полностью готовы. Вероятно, они выйдут на матч против «Эльче», но пока не примут участия в игре против «Оуренсе». Солис возвращается в состав. Я исключил Алекса Морено, Унаи и Витцеля из-за дискомфорта и большой нагрузки на тренировках и матчах.

У нас есть проблемы на некоторых позициях, особенно в полузащите и атаке, но я точно знаю, что будем делать. Это очень важный матч для нас, нужно показать свою лучшую форму, чтобы остаться в Кубке. В отдельно взятом матче всё гораздо ровнее».

Поединок состоится 3 декабря в 22:00 по Киеву.

Ранее Мичел прокомментировал матч «Жироны» и «Реала».

По теме:
Навалькарнеро – Хетафе. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Эбро – Осасуна. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Винисиус – Жироне: «Ваше место в Сегунде»
Оренсе Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Кубок Испании по футболу Владислав Крапивцов травма
Даниил Кирияка Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Футбол | 02 декабря 2025, 07:39 10
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо

Легенда клуба считает, что он не задержится в первой команде надолго

7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
Футбол | 02 декабря 2025, 14:18 8
7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные

В этом списке имена, от которых голова может пойти кругом…

Суркис определился с будущим Костюка
Футбол | 01.12.2025, 18:38
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
Легенда Ливерпуля: «Алиссон травмирован, ван Дейк не тот, Салах не бежит»
Футбол | 02.12.2025, 16:50
Легенда Ливерпуля: «Алиссон травмирован, ван Дейк не тот, Салах не бежит»
Легенда Ливерпуля: «Алиссон травмирован, ван Дейк не тот, Салах не бежит»
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Футбол | 02.12.2025, 10:25
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
30.11.2025, 19:42 20
Авто/мото
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 4
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 27
Футбол
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 9
Футбол
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем