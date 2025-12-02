Дебютант Динамо РЕДУШКО: «Мог забить, но ограничился ассистом»

Вингер «Динамо» Богдан Редушко прокомментировал поражение от СК «Полтава» (1:2) в 14-м туре УПЛ.

18-летний футболист впервые попал в заявку первой команды «бело-синих», дебютировал за основной состав, выйдя на замену на 77-й минуте, и отметился голевой передачей на Александра Яцыка на 79-й минуте.

– Перед матчем мы общались. Ты говорил, что попадание в заявку и выход на поле – это мечта. Можно ли сказать, что мечта осуществилась?

– Осуществилась, я счастлив. Но результат плохой, поэтому ощущения смешанные. Всё же очень рад дебюту за свою любимую команду.

– Показалось, что ты совсем не нервничал, когда вышел на поле. Сразу активно вошел в игру, отдал ассист, затем пробовал бить по воротам.

– Переживал, но после первого касания волнение ушло. Меня выпустили, чтобы я усилял игру. Постарался: отдал ассист, мог забить, но пока только передача.

– Какую установку дал тренер и как поддерживал тебя перед дебютом?

– Обострять, атаковать, обыгрывать – этим и занимался.

– Как думаешь, почему не удалось дожать соперника? Моменты ведь еще были.

– Не знаю. В концовке давили, но мяч просто не шел в ворота.

– У «Динамо» продолжается неудачная серия. Какая атмосфера в раздевалке?

– Игорь Владимирович подбодрил всех, Андрей Ярмоленко тоже поддержал. Думаю, это временно. После черной полосы идет белая, и мы обязательно вместе из нее выйдем, – сказал Редушко.