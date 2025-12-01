Костюк стал первым тренером Динамо, потерпевшим фиаско в первом матче

Свой первый матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Динамо» провел 18-й по счету наставник киевлян Игорь Костюк, сменивший ушедшего в отставку Александра Шовковского. Дебют нового «коуча» у руля бело-синих, увы, оказался провальным. Костюк стал первым тренером динамовцев, потерпевшим фиаско в премьерной игре в УПЛ. 14 его предшественников в дебютном матче отпраздновали викторию, а трое - Йожеф Сабо, Алексей Михайличенко и Леонид Буряк - довольствовались ничьей.

К слову, смена тренера в ходе сезона произошла у «Динамо» уже 15-й раз. Ранее по тем или иным причинам не проработали с командой от начала до конца чемпионата Анатолий Пузач (1992/93), Михаил Фоменко (1993/94), Йожеф Сабо (1994/95 и 1996/97), Валерий Лобановский (2001/02), Алексей Михайличенко (2004/05), Леонид Буряк (2005/06), Анатолий Демьяненко (2007/08), Валерий Газзаев (2010/11), Юрий Семин (2012/13), Олег Блохин (2013/14), Александр Хацкевич (2019/20) и Мирча Луческу (2022/23 и 2023/24).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дебютные матчи тренеров Динамо в чемпионатах Украины