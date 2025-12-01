Костюк стал первым тренером Динамо, потерпевшим фиаско в первом матче
Премьерный поединок Игоря Костюка получился провальным
Свой первый матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Динамо» провел 18-й по счету наставник киевлян Игорь Костюк, сменивший ушедшего в отставку Александра Шовковского. Дебют нового «коуча» у руля бело-синих, увы, оказался провальным. Костюк стал первым тренером динамовцев, потерпевшим фиаско в премьерной игре в УПЛ. 14 его предшественников в дебютном матче отпраздновали викторию, а трое - Йожеф Сабо, Алексей Михайличенко и Леонид Буряк - довольствовались ничьей.
К слову, смена тренера в ходе сезона произошла у «Динамо» уже 15-й раз. Ранее по тем или иным причинам не проработали с командой от начала до конца чемпионата Анатолий Пузач (1992/93), Михаил Фоменко (1993/94), Йожеф Сабо (1994/95 и 1996/97), Валерий Лобановский (2001/02), Алексей Михайличенко (2004/05), Леонид Буряк (2005/06), Анатолий Демьяненко (2007/08), Валерий Газзаев (2010/11), Юрий Семин (2012/13), Олег Блохин (2013/14), Александр Хацкевич (2019/20) и Мирча Луческу (2022/23 и 2023/24).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Дебютные матчи тренеров Динамо в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Тренер
|
Возраст
|
Соперник
|
Счет
|
07.03.1992
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
50 лет 278 дней
|
Металлист (д)
|
2:1
|
08.11.1992
|
Йожеф САБО
|
52 года 253 дня
|
Карпаты (г)
|
0:0
|
14.03.1993
|
Михаил ФОМЕНКО
|
44 года 176 дней
|
Черноморец (д)
|
1:0
|
05.03.1995
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
45 лет 128 дней
|
Прикарпатье (г)
|
2:1
|
14.04.1995
|
Николай ПАВЛОВ
|
40 лет 298 дней
|
Карпаты (д)
|
3:0
|
15.03.1997
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
58 лет 68 дней
|
Черноморец (д)
|
2:0
|
12.05.2002
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
39 лет 43 дня
|
Таврия (д)
|
0:0
|
13.07.2005
|
Леонид БУРЯК
|
52 года 3 дня
|
Металлург З (д)
|
1:1
|
21.08.2005
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
46 лет 183 дня
|
Ворскла (г)
|
4:0
|
11.11.2007
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
39 лет 98 дней
|
Шахтер (д)
|
2:1
|
02.03.2008
|
Юрий СЕМИН
|
60 лет 295 дней
|
Днепр (г)
|
4:0
|
18.07.2009
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
54 года 345 дней
|
Черноморец (д)
|
5:0
|
28.09.2012
|
Олег БЛОХИН
|
59 лет 328 дней
|
Заря (д)
|
1:0
|
20.04.2014
|
Сергей РЕБРОВ
|
39 лет 321 день
|
Ворскла (д)
|
2:1
|
18.07.2017
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
43 года 272 дня
|
Черноморец (д)
|
2:1
|
21.08.2020
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
75 лет 23 дня
|
Олимпик (г)
|
4:1
|
28.04.2023
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
48 лет 116 дней
|
Металлист (г)
|
3:1:
|
01.12.2025
|
Игорь КОСТЮК
|
50 лет 78 дней
|
Полтава (д)
|
1:2
