Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 23:38 | Обновлено 01 декабря 2025, 23:48
Костюк стал первым тренером Динамо, потерпевшим фиаско в первом матче

Премьерный поединок Игоря Костюка получился провальным

01 декабря 2025, 23:38 | Обновлено 01 декабря 2025, 23:48
Костюк стал первым тренером Динамо, потерпевшим фиаско в первом матче
ФК Динамо. Игорь Костюк

Свой первый матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Динамо» провел 18-й по счету наставник киевлян Игорь Костюк, сменивший ушедшего в отставку Александра Шовковского. Дебют нового «коуча» у руля бело-синих, увы, оказался провальным. Костюк стал первым тренером динамовцев, потерпевшим фиаско в премьерной игре в УПЛ. 14 его предшественников в дебютном матче отпраздновали викторию, а трое - Йожеф Сабо, Алексей Михайличенко и Леонид Буряк - довольствовались ничьей.

К слову, смена тренера в ходе сезона произошла у «Динамо» уже 15-й раз. Ранее по тем или иным причинам не проработали с командой от начала до конца чемпионата Анатолий Пузач (1992/93), Михаил Фоменко (1993/94), Йожеф Сабо (1994/95 и 1996/97), Валерий Лобановский (2001/02), Алексей Михайличенко (2004/05), Леонид Буряк (2005/06), Анатолий Демьяненко (2007/08), Валерий Газзаев (2010/11), Юрий Семин (2012/13), Олег Блохин (2013/14), Александр Хацкевич (2019/20) и Мирча Луческу (2022/23 и 2023/24).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дебютные матчи тренеров Динамо в чемпионатах Украины

Дата

Тренер

Возраст

Соперник

Счет

07.03.1992

Анатолий ПУЗАЧ

50 лет 278 дней

Металлист (д)

2:1

08.11.1992

Йожеф САБО

52 года 253 дня

Карпаты (г)

0:0

14.03.1993

Михаил ФОМЕНКО

44 года 176 дней

Черноморец (д)

1:0

05.03.1995

Владимир ОНИЩЕНКО

45 лет 128 дней

Прикарпатье (г)

2:1

14.04.1995

Николай ПАВЛОВ

40 лет 298 дней

Карпаты (д)

3:0

15.03.1997

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

58 лет 68 дней

Черноморец (д)

2:0

12.05.2002

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

39 лет 43 дня

Таврия (д)

0:0

13.07.2005

Леонид БУРЯК

52 года 3 дня

Металлург З (д)

1:1

21.08.2005

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

46 лет 183 дня

Ворскла (г)

4:0

11.11.2007

Олег ЛУЖНЫЙ

39 лет 98 дней

Шахтер (д)

2:1

02.03.2008

Юрий СЕМИН

60 лет 295 дней

Днепр (г)

4:0

18.07.2009

Валерий ГАЗЗАЕВ

54 года 345 дней

Черноморец (д)

5:0

28.09.2012

Олег БЛОХИН

59 лет 328 дней

Заря (д)

1:0

20.04.2014

Сергей РЕБРОВ

39 лет 321 день

Ворскла (д)

2:1

18.07.2017

Александр ХАЦКЕВИЧ

43 года 272 дня

Черноморец (д)

2:1

21.08.2020

Мирча ЛУЧЕСКУ

75 лет 23 дня

Олимпик (г)

4:1

28.04.2023

Александр ШОВКОВСКИЙ

48 лет 116 дней

Металлист (г)

3:1:

01.12.2025

Игорь КОСТЮК

50 лет 78 дней

Полтава (д)

1:2

