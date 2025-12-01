Караваев провел 450-й матч в украинской карьере

Матч с «Полтавой» (1:2) стал 450-м в украинской карьере 33-летнего защитника киевлян Александра Караваева. Он стал 21-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах отечественных команд. 204 встречи Караваев отыграл за «Динамо», 166 – за «Зарю», 50 – за национальную сборную и 30 – за «Севастополь». На клубном уровне Александр 287 раз выходил на поле в чемпионатах Украины, 75 – в еврокубках, 35 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины.

На рубеж «450» Караваев вышел через 13 лет 101 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2012 года в домашнем поединке «Севастополя» с «Буковиной» во втором предварительном этапе Кубка Украины (1:0).

Между тем поединок с «Полтавой» стал юбилейным еще для трех игроков киевлян. Николай Михайленко провел 100-й матч в клубной карьере (ЧУ – 81, КУ – 5, ЕК – 14), Владислав Дубинчак – 100-й за «Динамо» (ЧУ – 68, КУ – 4, ЕК – 28), а Тарас Михавко – 50-й в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сезон Клуб ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 2012/13 Севастополь - 5 - - - 5 2013/14 Севастополь 24 1 - - - 25 2014/15 Заря 24 4 - 6 34 2015/16 Заря 25 8 - 4 3 40 2016/17 Заря 17 1 - 6 2 26 2017/18 Заря 26 1 - 6 7 40 2018/19 Заря 31 3 - 4 10 48 2019/20 Динамо 28 3 1 5 3 40 2020/21 Динамо 23 3 1 10 13 50 2021/22 Динамо 18 1 1 6 7 33 2022/23 Динамо 20 - - 10 2 32 2023/24 Динамо 21 1 - 3 2 27 2024/25 Динамо 17 3 - 9 - 29 2025/26 Динамо 13 1 - 6 1 21 Итого 287 35 3 75 50 450

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.