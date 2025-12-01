Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Караваев провел 450-й матч в украинской карьере
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 23:13 | Обновлено 01 декабря 2025, 23:18
95
1

Караваев провел 450-й матч в украинской карьере

Поединок с «Полтавой» стал юбилейным еще для трех игроков киевлян

01 декабря 2025, 23:13 | Обновлено 01 декабря 2025, 23:18
95
1 Comments
Караваев провел 450-й матч в украинской карьере
ФК Динамо. Александр Караваев (№ 20)

Матч с «Полтавой» (1:2) стал 450-м в украинской карьере 33-летнего защитника киевлян Александра Караваева. Он стал 21-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах отечественных команд. 204 встречи Караваев отыграл за «Динамо», 166 – за «Зарю», 50 – за национальную сборную и 30 – за «Севастополь». На клубном уровне Александр 287 раз выходил на поле в чемпионатах Украины, 75 – в еврокубках, 35 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины.

На рубеж «450» Караваев вышел через 13 лет 101 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2012 года в домашнем поединке «Севастополя» с «Буковиной» во втором предварительном этапе Кубка Украины (1:0).

Между тем поединок с «Полтавой» стал юбилейным еще для трех игроков киевлян. Николай Михайленко провел 100-й матч в клубной карьере (ЧУ – 81, КУ – 5, ЕК – 14), Владислав Дубинчак – 100-й за «Динамо» (ЧУ – 68, КУ – 4, ЕК – 28), а Тарас Михавко – 50-й в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

450 матчей в украинской карьере Александра Караваева

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

2012/13

Севастополь

-

5

-

-

-

5

2013/14

Севастополь

24

1

-

-

-

25

2014/15

Заря

24

4

-

6

34

2015/16

Заря

25

8

-

4

3

40

2016/17

Заря

17

1

-

6

2

26

2017/18

Заря

26

1

-

6

7

40

2018/19

Заря

31

3

-

4

10

48

2019/20

Динамо

28

3

1

5

3

40

2020/21

Динамо

23

3

1

10

13

50

2021/22

Динамо

18

1

1

6

7

33

2022/23

Динамо

20

-

-

10

2

32

2023/24

Динамо

21

1

-

3

2

27

2024/25

Динамо

17

3

-

9

-

29

2025/26

Динамо

13

1

-

6

1

21

Итого

287

35

3

75

50

450

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

По теме:
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Костюк стал первым тренером Динамо, потерпевшим фиаско в первом матче
Полтава в первом же матче взяла верх над Динамо
цифры и факты Динамо Киев Александр Караваев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица чемпионата Турции. Исход стамбульского дерби решился на 90+5 минуте
Футбол | 01 декабря 2025, 21:52 0
Таблица чемпионата Турции. Исход стамбульского дерби решился на 90+5 минуте
Таблица чемпионата Турции. Исход стамбульского дерби решился на 90+5 минуте

Фенербахче благодаря голу Дурана вырвал ничью в противостоянии с Галатасараем (1:1)

Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Футбол | 01 декабря 2025, 07:44 5
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба

Йожеф считает, что клуб мог бы возглавить Максим Шацких

Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ
Футбол | 01.12.2025, 17:35
Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ
Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Бокс | 01.12.2025, 05:42
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Футбол | 01.12.2025, 08:40
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Рівень його, колгосп "червоне дишло".
Ответить
0
Популярные новости
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 3
Бокс
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем