Караваев провел 450-й матч в украинской карьере
Поединок с «Полтавой» стал юбилейным еще для трех игроков киевлян
Матч с «Полтавой» (1:2) стал 450-м в украинской карьере 33-летнего защитника киевлян Александра Караваева. Он стал 21-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах отечественных команд. 204 встречи Караваев отыграл за «Динамо», 166 – за «Зарю», 50 – за национальную сборную и 30 – за «Севастополь». На клубном уровне Александр 287 раз выходил на поле в чемпионатах Украины, 75 – в еврокубках, 35 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины.
На рубеж «450» Караваев вышел через 13 лет 101 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2012 года в домашнем поединке «Севастополя» с «Буковиной» во втором предварительном этапе Кубка Украины (1:0).
Между тем поединок с «Полтавой» стал юбилейным еще для трех игроков киевлян. Николай Михайленко провел 100-й матч в клубной карьере (ЧУ – 81, КУ – 5, ЕК – 14), Владислав Дубинчак – 100-й за «Динамо» (ЧУ – 68, КУ – 4, ЕК – 28), а Тарас Михавко – 50-й в УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
450 матчей в украинской карьере Александра Караваева
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2012/13
|
Севастополь
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
5
|
2013/14
|
Севастополь
|
24
|
1
|
-
|
-
|
-
|
25
|
2014/15
|
Заря
|
24
|
4
|
-
|
6
|
|
34
|
2015/16
|
Заря
|
25
|
8
|
-
|
4
|
3
|
40
|
2016/17
|
Заря
|
17
|
1
|
-
|
6
|
2
|
26
|
2017/18
|
Заря
|
26
|
1
|
-
|
6
|
7
|
40
|
2018/19
|
Заря
|
31
|
3
|
-
|
4
|
10
|
48
|
2019/20
|
Динамо
|
28
|
3
|
1
|
5
|
3
|
40
|
2020/21
|
Динамо
|
23
|
3
|
1
|
10
|
13
|
50
|
2021/22
|
Динамо
|
18
|
1
|
1
|
6
|
7
|
33
|
2022/23
|
Динамо
|
20
|
-
|
-
|
10
|
2
|
32
|
2023/24
|
Динамо
|
21
|
1
|
-
|
3
|
2
|
27
|
2024/25
|
Динамо
|
17
|
3
|
-
|
9
|
-
|
29
|
2025/26
|
Динамо
|
13
|
1
|
-
|
6
|
1
|
21
|
Итого
|
|
287
|
35
|
3
|
75
|
50
|
450
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
