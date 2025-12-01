20-летний французский вингер ПСЖ Дезире Дуэ получил награду лучшему молодому игроку 2025 году Golden Boy.

Церемония награждения прошла в Турине (Италия), где Дезире и вручили трофей.

О победе Дуэ в номинации итальянская газета Tuttosport сообщила еще в начале ноября.

В прошлом сезоне Дуэ вместе с ПСЖ завоевал требл, выиграв чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов. В кампании 2025/26 Дезире провел 61 во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 16 ассистов.

ФОТО. Лучший молодой игрок года: Дезире Дуэ получил награду Golden Boy 2025