ФОТО. Лучший молодой игрок года: Дезире Дуэ получил награду Golden Boy 2025
20-летнего фарнцузского вингера наградили в Турине, Италия
20-летний французский вингер ПСЖ Дезире Дуэ получил награду лучшему молодому игроку 2025 году Golden Boy.
Церемония награждения прошла в Турине (Италия), где Дезире и вручили трофей.
О победе Дуэ в номинации итальянская газета Tuttosport сообщила еще в начале ноября.
В прошлом сезоне Дуэ вместе с ПСЖ завоевал требл, выиграв чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов. В кампании 2025/26 Дезире провел 61 во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 16 ассистов.
ФОТО. Лучший молодой игрок года: Дезире Дуэ получил награду Golden Boy 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Серия неудачных для киевлян матчей теперь составляет четыре проигранных дуэли подряд
Йожеф считает, что клуб мог бы возглавить Максим Шацких