Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы

Президент СК «Полтава» Сергей Иващенко прокомментировал результат матча 14-го тура, в котором его команде сенсационно одолела киевское «Динамо» со счетом 2:1.

– С победой. Какие у вас вообще ощущения?

– Сердце болит.

– Что, сильно переживали?

– Наверное, адреналина много бросило. Не знаю. Наверное, такие победы бывают. Я ребятам сказал: «Знаете, такие победы бывают нечасто, но очень важно, когда они приходят – за это вы сражаетесь. То, что вы хотите сделать – вы делаете. Вы должны делать своими руками. И не всегда деньги решают все. Очень часто желание, пожалуй, побеждает больше, чем деньги.

– Можно сказать, что сегодня порядок одолел класс?

– Не знаю. Я желаю киевскому «Динамо» быть классной командой, потому что, как говорится, «Шахтер» и «Динамо» – это два клуба, которые, пожалуй, являются топами в нашем чемпионате. У всех бывают падения.

Хочу, чтобы они это падение до зимы пережили, зимой отдохнули, перезагрузились, перенастроились. Придет новый главный тренер, новая команда. И я думаю, что весной мы увидим совсем другую игру и другую команду.

Я желаю им только успехов, потому что от этого выигрывает весь футбол – чем лучше играет каждая команда, тем больше выигрывает прежде всего украинский футбол.

Наши – молодцы, выиграли. Желаю им дальнейших побед, потому что я им сказал: «Ребята, нам уже дальше некуда опускаться. Остается только отталкиваться от дна и пытаться выплыть наверх». Иного пути нет.

Я говорю: «Зачем вы заходили в премьер-лигу, почему вы старались? Почему вы рвали, извините, задницу. Зачем? Чтоб что? Чтобы снова вернуться (в Первую лигу – прим)? Это все зависит от вас. Чтобы у вас было желание».

– Ребятам какие-то премиальные за такую ​​историческую победу будут? Или уже когда останутся в Премьер-лиге?

– Посмотрим, – рассказал Иващенко.