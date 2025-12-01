КОСТЮК: «Команда после игры находится в подавленном состоянии»

Украинский тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал о том, что сказал своим подопечным в перерыве матча с «Полтавой» (1:2):

– Что вы говорили своим игрокам в перерыве матча, после того как команда пропустила первый гол?

– Мы подчеркивали, что нужно быстрее переходить в атаку. И не допускать тех моментов, которые создавала команда-соперник. Хотя их было не очень много, но концентрация в защите должна была быть больше. Сегодня мы не готовы к такой борьбе. И, конечно, в атаке нам не хватило свежести. Я говорил игрокам, что нужно делать все быстрее. К сожалению, мы пропустили второй мяч. Сегодня мы выполнили много стандартов, но не создали из них моментов, чтобы забить гол. В конце концов отыграли один мяч, но не хватило времени на большее... Конечно, команда после игры находится в подавленном состоянии. Все переживают. Надеемся, мы сплотимся, создадим атмосферу, в которой ребята поднимут головы. У нас есть немного времени, чтобы в физическом плане подтянуться к следующей игре, поэтому будем делать все для того, чтобы провести ее лучше в этом плане.