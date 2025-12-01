Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОСТЮК: «Команда после игры находится в подавленном состоянии»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 19:31 |
Коуч «Динамо» рассказал, что говорил подопечным после первого тайма с «Полтавой»

ФК Динамо. Игорь Костюк

Украинский тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал о том, что сказал своим подопечным в перерыве матча с «Полтавой» (1:2):

Что вы говорили своим игрокам в перерыве матча, после того как команда пропустила первый гол?

– Мы подчеркивали, что нужно быстрее переходить в атаку. И не допускать тех моментов, которые создавала команда-соперник. Хотя их было не очень много, но концентрация в защите должна была быть больше. Сегодня мы не готовы к такой борьбе. И, конечно, в атаке нам не хватило свежести. Я говорил игрокам, что нужно делать все быстрее. К сожалению, мы пропустили второй мяч. Сегодня мы выполнили много стандартов, но не создали из них моментов, чтобы забить гол. В конце концов отыграли один мяч, но не хватило времени на большее... Конечно, команда после игры находится в подавленном состоянии. Все переживают. Надеемся, мы сплотимся, создадим атмосферу, в которой ребята поднимут головы. У нас есть немного времени, чтобы в физическом плане подтянуться к следующей игре, поэтому будем делать все для того, чтобы провести ее лучше в этом плане.

По теме:
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Лидер Динамо признался, что команда посещает церковь
«Ну, что Костюк?» Йожеф Сабо разнес Динамо после поражения от Полтавы
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
А коли отримають зарплату не зрозуміло за що , то настрій покращиться
Ответить
+3
antt
А я подумав може вони таким чином САшо підтримали і настрій у них непоганий аж настільки. Ну у нього точно не дуже поганий.
Ответить
0
