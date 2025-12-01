Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер Динамо признался, что команда посещает церковь
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 19:58 |
Лидер Динамо признался, что команда посещает церковь

Буяльский повторил культовую фразу Михаила Кополовца

ФК Динамо. Виталий Буяльский

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский обратился к фанатам клуба после поражения от «Полтавы».

«Разве можно сказать, что мы не выкладываемся? Ребята едва поднимаются с изнеможения. Уже в первом тайме они дошли до вратарской площадки только раз и сразу забили. Вся игра проходит фактически на одной половине поля.

Что касается церкви... Мы перед каждой игрой... Честно, даже не знаю, что добавить. Я прекрасно понимаю ваши эмоции. Любые ваши слова восприму спокойно — это нормально, вы переживаете», – сказал Буяльский.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

По теме:
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
«Ну, что Костюк?» Йожеф Сабо разнес Динамо после поражения от Полтавы
КОСТЮК: «Команда после игры находится в подавленном состоянии»
Виталий Буяльский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
didora
Тренуватися вже пізно. Десь було упущення в передсезонці або гравці "занедужали". Почали ЧУ за "здравіє" а закінчують 1 коло за упокой! Причини незрозумілі. Ванат і Дячук хай би ще пограли. Я так зрозумів Сурок вирішив бабло на хлопцях косити. А на команду йому наплювати.
Ответить
+1
Singularis
УГКЦ?
Ответить
+1
Serggio007
Ідіоти.... Вони "ледве підводяться..." А мозгами працювати? Так ні - вся команда носиться по полю, як безмозгле стадо. І нахер кому  потрібен такий істеричний двіж без ідеї на гру? Колгоспники..
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
тренироваться надо)
Ответить
0
Gorlitsa
Треба пару днів на передку в окопі посидіти, бажано перед кожною грою. 
Ответить
0
Денис Брегін
от тому й не виграєте, чим чуваки з кадилом тут зарадять? треба тренуватися ераще.
Ответить
0
