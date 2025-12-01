Лидер Динамо признался, что команда посещает церковь

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский обратился к фанатам клуба после поражения от «Полтавы».

«Разве можно сказать, что мы не выкладываемся? Ребята едва поднимаются с изнеможения. Уже в первом тайме они дошли до вратарской площадки только раз и сразу забили. Вся игра проходит фактически на одной половине поля.

Что касается церкви... Мы перед каждой игрой... Честно, даже не знаю, что добавить. Я прекрасно понимаю ваши эмоции. Любые ваши слова восприму спокойно — это нормально, вы переживаете», – сказал Буяльский.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.