Реал определился с заменой Лунина. Вратаря ждет аренда

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может потерять статус дублера Тибо Куртуа в «Реале».

В «Реале» все чаще говорят о прогрессе 20-летнего Франса Гонсалеса, сообщает Marca. Молодой вратарь «Кастильи» проводит сильный сезон, вызывается в сборную Испании U-20 и уже рассматривается клубом как дублер Тибо Куртуа. Это ставит под вопрос позицию Андрея Лунина.

Летом ситуация прояснится: если украинец уйдет, Гонсалес станет №2, если же останется – молодому испанцу подшутят аренду.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.