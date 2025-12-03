Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал определился с заменой Лунина. Вратаря ждет аренда
Испания
В клубе впечатлены игрой Франа Гонсалеса

Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гонсалес

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может потерять статус дублера Тибо Куртуа в «Реале».

В «Реале» все чаще говорят о прогрессе 20-летнего Франса Гонсалеса, сообщает Marca. Молодой вратарь «Кастильи» проводит сильный сезон, вызывается в сборную Испании U-20 и уже рассматривается клубом как дублер Тибо Куртуа. Это ставит под вопрос позицию Андрея Лунина.

Летом ситуация прояснится: если украинец уйдет, Гонсалес станет №2, если же останется – молодому испанцу подшутят аренду.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.

Дмитрий Олийченко Источник: Marca
OKs100
"подшутят аренду"? Аренда будет смешная?
