Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 декабря 2025, 19:40 |
2117
0

В Англии сообщили важные новости о Зинченко

Футболист возвращается к тренировкам на футбольном поле

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Фулбек английского клуба «Ноттингем Форест» Александр Зинченко получил серьезную травму и уже пропустил семь матчей подряд в Премьер-лиге.

Как сообщает BBC, украинец постепенно приближается к возвращению в игру. Зинченко уже получил разрешение на индивидуальную работу на тренировочном поле, что также подтвердил главный тренер «лесников» Шон Дайч.

В текущем сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне шесть матчей. Результативными действиями в них украинец не отметился. Его аренда в «Ноттингем Форест» рассчитана до конца сезона-2025/26. Отмечалось, что арендное соглашение может завершиться досрочно.

По теме:
Как выглядит таблица АПЛ после лондонского дерби между Арсеналом и Челси
Тренер Челси раскритиковал арбитров за удаление Кайседо
Ноттингем Форест – Брайтон – 0:2. Чайки взяли добычу в лесу. Видео голов
Александр Зинченко Ноттингем Форест Арсенал Лондон травма
Дмитрий Олийченко Источник: BBC
