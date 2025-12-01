В Англии сообщили важные новости о Зинченко

Фулбек английского клуба «Ноттингем Форест» Александр Зинченко получил серьезную травму и уже пропустил семь матчей подряд в Премьер-лиге.

Как сообщает BBC, украинец постепенно приближается к возвращению в игру. Зинченко уже получил разрешение на индивидуальную работу на тренировочном поле, что также подтвердил главный тренер «лесников» Шон Дайч.

В текущем сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне шесть матчей. Результативными действиями в них украинец не отметился. Его аренда в «Ноттингем Форест» рассчитана до конца сезона-2025/26. Отмечалось, что арендное соглашение может завершиться досрочно.