Динамо Киев – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 14-го тура УПЛ состоится 1 декабря в 15:30 по киевскому времени
В понедельник, 1 декабря, в 15:30 состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Полтава».
Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Алексей Деревинский из Хмельницкого.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
