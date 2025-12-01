Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Динамо Киев
01.12.2025 15:30 - : -
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 01:59 | Обновлено 01 декабря 2025, 02:00
26
0

Динамо Киев – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 14-го тура УПЛ состоится 1 декабря в 15:30 по киевскому времени

01 декабря 2025, 01:59 | Обновлено 01 декабря 2025, 02:00
26
0
Динамо Киев – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 1 декабря, в 15:30 состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Полтава».

Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Динамо Киев – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Динамо Киев – Полтава
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.05 для Динамо и 49.00 для Полтавы. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Полтава
Денис Бойко отреагировал на назначение Игоря Костюка тренером Динамо
Валентин ГОРОХ: «Хороший соперник. Результат закономерен»
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Футбол | 30 ноября 2025, 04:02 36
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя

Юлия Леус побывала на матче ПСЖ

Костюк сразу получит в Динамо подкрепление игроком сборной Украины
Футбол | 30 ноября 2025, 23:44 1
Костюк сразу получит в Динамо подкрепление игроком сборной Украины
Костюк сразу получит в Динамо подкрепление игроком сборной Украины

Николай Шапаренко вернулся на поле

Шахтер – лучшая команда Лиги конференций по заработанным призовым в сезоне
Футбол | 30.11.2025, 21:21
Шахтер – лучшая команда Лиги конференций по заработанным призовым в сезоне
Шахтер – лучшая команда Лиги конференций по заработанным призовым в сезоне
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30.11.2025, 07:00
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Другие виды | 30.11.2025, 13:02
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 16
Футбол
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
30.11.2025, 19:42 19
Авто/мото
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем