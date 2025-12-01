В понедельник, 1 декабря, в 15:30 состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Полтава».

Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Динамо Киев – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

