Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
Поединок 14-го тура Премьер-лиги состоится 1 декабря в 18:00 по киевскому времени
В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 1 декабря, сыграют донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».
Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Арена Львов». Главным арбитром назначен Виктор Копиевский.
Подопечные Арды Турана набрали 30 баллов после 13-ти туров и занимают первое место. «Кривбасс» разместился на пятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 21 пункт.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
