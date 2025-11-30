В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 1 декабря, сыграют донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Арена Львов». Главным арбитром назначен Виктор Копиевский.

Подопечные Арды Турана набрали 30 баллов после 13-ти туров и занимают первое место. «Кривбасс» разместился на пятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 21 пункт.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

