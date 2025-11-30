Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 22:49 | Обновлено 30 ноября 2025, 23:18
52
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс

Поединок 14-го тура Премьер-лиги состоится 1 декабря в 18:00 по киевскому времени

30 ноября 2025, 22:49 | Обновлено 30 ноября 2025, 23:18
52
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
ФК Кривбасс Кривой Рог

В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 1 декабря, сыграют донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Арена Львов». Главным арбитром назначен Виктор Копиевский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Арды Турана набрали 30 баллов после 13-ти туров и занимают первое место. «Кривбасс» разместился на пятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 21 пункт.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.19 для «Шахтера» и 14.01 для «Кривбасса». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Защитник Карпат в этом году больше не сыграет
Защитник Руха: «Еще в первом тайме могли забить два гола Александрии»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Шахтер - Кривбасс где смотреть
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Футбол | 30 ноября 2025, 11:26 0
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики

Коуч пообщался с журналистами после матча чемпионата Португалии

В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30 ноября 2025, 07:00 10
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы

Поговорим о нетипичном для «горняков» 18-летнем легионере Мохамаду Канте из Гамбии

Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 30.11.2025, 20:48
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Футбол | 29.11.2025, 23:36
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Авто/мото | 30.11.2025, 19:42
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
29.11.2025, 06:02 2
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Назван состав сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира
Назван состав сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира
29.11.2025, 20:14
Биатлон
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 5
Другие виды
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем