  4. Челси в меньшинстве. Кайседо удален за жесткий фол, при этом получил травму
Англия
30 ноября 2025, 19:12 | Обновлено 30 ноября 2025, 19:58
1

Хавбек Челси ударил по ноге полузащитника Арсенала Микеля Мерино

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в 18:30 проходит поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 38-й минуте Челси остался в меньшинстве.

У хозяев поля Мойзес Кайседо удален за жесткий фол, при этом он сам получил травму.

Хавбек Челси ударил по ноге полузащитника Арсенала Микеля Мерино.

После просмотра VAR рефери показал красную карточку, и Кайседо покинул поле.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Миттєва карма у дії
Ответить
0
