Челси в меньшинстве. Кайседо удален за жесткий фол, при этом получил травму
Хавбек Челси ударил по ноге полузащитника Арсенала Микеля Мерино
30 ноября в 18:30 проходит поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.
Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 38-й минуте Челси остался в меньшинстве.
У хозяев поля Мойзес Кайседо удален за жесткий фол, при этом он сам получил травму.
Хавбек Челси ударил по ноге полузащитника Арсенала Микеля Мерино.
После просмотра VAR рефери показал красную карточку, и Кайседо покинул поле.
ФОТО. Кайседо удален за жесткий фол, при этом получил травму
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболиста хочет подписать «ПСЖ»
Аугушту Инасью раскритиковал трансферную политику «Бенфики»