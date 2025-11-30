Челси в меньшинстве. Кайседо удален за жесткий фол, при этом получил травму

30 ноября в 18:30 проходит поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

На 38-й минуте Челси остался в меньшинстве.

У хозяев поля Мойзес Кайседо удален за жесткий фол, при этом он сам получил травму.

Хавбек Челси ударил по ноге полузащитника Арсенала Микеля Мерино.

После просмотра VAR рефери показал красную карточку, и Кайседо покинул поле.

