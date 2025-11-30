Денис НДУКВЕ: «Очень рад, что сегодня мне дали шанс вернуться на поле»

Нападающий ровенского «Вереса» Денис Ндукве прокомментировал ничью против львовских «Карпат» (0:0) в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Очень рад, что сегодня мне дали шанс вернуться на поле. Было, конечно, очень тяжело. Потому что я пропустил два месяца и физическое состояние еще не оптимальное. Но я работаю над тем, чтобы вернуться в стартовый состав.

Почему сегодня нам не удалось забить? Очень трудно сказать. Реализация. Что еще могу сказать? Сегодня была тяжелая игра, непростое поле, очень скользко было. Не победили, но ничего страшного, движемся дальше».