30 ноября 2025, 01:36
ФОТО. Сын Криштиану Роналду может перейти в мадридский Реал

Криштиану Роналду Джуниор может пойти по стопам отца...

ФОТО. Сын Криштиану Роналду может перейти в мадридский Реал
Instagram. Криштиану Роналду Джуниор

Мадридский «Реал» готовит громкий трансфер. По данным португальского издания A Bola, клуб рассматривает возможность подписания Криштиану Роналду Джуниора – сына легендарного Криштиану Роналду.

Роналду-младший уже несколько лет тренируется и выступает в академиях разных клубов, где выступает его отец. Он успел поиграть в юношеских командах «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Насра», и теперь может вернуться туда, где прославился его отец.

Переговоры ведутся относительно возможного включения Роналду Джуниора в систему «Кастильи» – молодежного подразделения «сливочных».

Вполне возможно, что все мы увидим «нового Криштиану Роналду» на «Сантьяго Бернабеу» и мы увидим продолжение династии СR7 в футболе.

Реал Мадрид Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший трансферы трансферы Ла Лиги
