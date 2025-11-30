ФОТО. Сын Криштиану Роналду может перейти в мадридский Реал
Криштиану Роналду Джуниор может пойти по стопам отца...
Мадридский «Реал» готовит громкий трансфер. По данным португальского издания A Bola, клуб рассматривает возможность подписания Криштиану Роналду Джуниора – сына легендарного Криштиану Роналду.
Роналду-младший уже несколько лет тренируется и выступает в академиях разных клубов, где выступает его отец. Он успел поиграть в юношеских командах «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Насра», и теперь может вернуться туда, где прославился его отец.
Переговоры ведутся относительно возможного включения Роналду Джуниора в систему «Кастильи» – молодежного подразделения «сливочных».
Вполне возможно, что все мы увидим «нового Криштиану Роналду» на «Сантьяго Бернабеу» и мы увидим продолжение династии СR7 в футболе.
