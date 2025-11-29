Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль едет в Лондон на матч АПЛ. Последние 5 раз возвращались ни с чем
Англия
29 ноября 2025, 13:54 | Обновлено 29 ноября 2025, 13:57
207
0

Ливерпуль едет в Лондон на матч АПЛ. Последние 5 раз возвращались ни с чем

Смогут ли чемпионы Англии переломить неудачную серию?

29 ноября 2025, 13:54 | Обновлено 29 ноября 2025, 13:57
207
0
Ливерпуль едет в Лондон на матч АПЛ. Последние 5 раз возвращались ни с чем
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль имеет серию из 5 поражений подряд в матчах АПЛ в Лондоне.

Начиная с апреля красные последовательно проиграли Фулхэму, Челси (дважды), Кристал Пэлас и Брентфорду.

Теперь соперником Ливерпуля станет Вест Хэм Юнайтед в матче 13-го тура.

Последние 5 матчей Ливерпуля в АПЛ в Лондоне

  • 25.10.2025: Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
  • 04.10.2025: Челси – Ливерпуль – 2:1
  • 27.09.2025: Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
  • 04.05.2025: Челси – Ливерпуль – 3:1
  • 06.04.2025: Фулхэм – Ливерпуль – 3:2
По теме:
Фонсека дал совет Мудрику. Украинец не играет из-за допинга
Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Вест Хэм Вест Хэм - Ливерпуль
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29 ноября 2025, 07:53 10
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре

Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду

Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто их привез в Динамо? Не видно, что это слабые игроки?»
Футбол | 29 ноября 2025, 11:51 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто их привез в Динамо? Не видно, что это слабые игроки?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто их привез в Динамо? Не видно, что это слабые игроки?»

Именитый украинский тренер оценил уровень Алиу Тиаре, Шолы Огунданы и Владислава Бленуце

«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 29.11.2025, 04:05
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Футбол | 29.11.2025, 09:47
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Футбол | 28.11.2025, 14:17
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем