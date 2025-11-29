Англия29 ноября 2025, 13:54 | Обновлено 29 ноября 2025, 13:57
207
0
Ливерпуль едет в Лондон на матч АПЛ. Последние 5 раз возвращались ни с чем
Смогут ли чемпионы Англии переломить неудачную серию?
29 ноября 2025, 13:54 | Обновлено 29 ноября 2025, 13:57
207
0
Ливерпуль имеет серию из 5 поражений подряд в матчах АПЛ в Лондоне.
Начиная с апреля красные последовательно проиграли Фулхэму, Челси (дважды), Кристал Пэлас и Брентфорду.
Теперь соперником Ливерпуля станет Вест Хэм Юнайтед в матче 13-го тура.
Последние 5 матчей Ливерпуля в АПЛ в Лондоне
- 25.10.2025: Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
- 04.10.2025: Челси – Ливерпуль – 2:1
- 27.09.2025: Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
- 04.05.2025: Челси – Ливерпуль – 3:1
- 06.04.2025: Фулхэм – Ливерпуль – 3:2
Liverpool have not enjoyed visiting the capital in recent times. 📉— Flashscore.com (@Flashscorecom) November 29, 2025
Will they have a happier time at the London Stadium? 🏟️#WHULIV #PL pic.twitter.com/FOefMHTPRt
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 ноября 2025, 07:53 10
Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду
Футбол | 29 ноября 2025, 11:51 2
Именитый украинский тренер оценил уровень Алиу Тиаре, Шолы Огунданы и Владислава Бленуце
Футбол | 29.11.2025, 04:05
Футбол | 29.11.2025, 09:47
Футбол | 28.11.2025, 14:17
Комментарии 0
Популярные новости
28.11.2025, 08:44 11
29.11.2025, 04:32
27.11.2025, 08:10 11
28.11.2025, 02:02
28.11.2025, 00:01 219
27.11.2025, 08:55 7
28.11.2025, 00:42
28.11.2025, 00:02 1