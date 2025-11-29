Ковалец пояснил проблемы Динамо в УПЛ: «Он не поможет»
Специалист посоветовал киевскому клубу найти форварда
Известный украинский тренер Сергей Ковалец объяснил, почему киевское «Динамо» проваливает нынешний сезон Украинской Премьер-лиги.
«Если возвращаться к проблемам Динамо... Мы уже говорили о факторе одного игрока. Трансфер Ваната! Он забивал голы: где-то с метра, где-то на опережение сыграет. Он убивал и приносил победы. Вот игрока продали и видим... О Герреро я много говорил – он не поможет Динамо, поэтому у киевлян есть проблема с форвардом.
В прошлом чемпионате, когда пришли Рубчинский, Брагару, Пихаленок... Они не смогли закрепиться в Динамо. У Пихаленка есть хорошие матчи, а есть – не очень внятные. В Динамо очень тяжело заиграть – большое давление. Ты не можешь проиграть или сыграть вничью. Динамо – это народная команда, где большое давление. Многие игроки приходят, попадают под давление результатов и не могут играть стабильно. Даже пришедшие летом игроки – никто стабильно не играет», – сказал Ковалец.
В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.
Герреро это очень печальная история. Большой талант, но проблемы с головой. Часто такое бывает. Бленуце сбили черным пиаром, он ждет зимы чтобы уйти.
Надо развивать Пономаренко и искать еще одного форварда для конкуренции.