Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа цена билетов на игру Шахтера в Лиге конференций на Мальте
Лига конференций
29 ноября 2025, 03:19 | Обновлено 29 ноября 2025, 03:25
77
0

Названа цена билетов на игру Шахтера в Лиге конференций на Мальте

В донецком клубе призывают поддержать команду в игре с Хамрун Спартанс

29 ноября 2025, 03:19 | Обновлено 29 ноября 2025, 03:25
77
0
Названа цена билетов на игру Шахтера в Лиге конференций на Мальте
ФК Шахтер

11 декабря в Аттарде (Мальта) состоится матч 5-го тура Лиги конференций УЕФА «Хамрун Спартанс» – «Шахтер».

Поединок пройдет на национальном стадионе Та-Кали (National Stadium Ta'Qali) и начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Приобрести билеты на эту игру можно на официальном сайте «Шахтера». Стоимость билета – 995 гривен.

Все билеты являются именными. Будет проводиться проверка соответствия данных в билете и в действующем удостоверении личности, поэтому важно, чтобы информация, предоставляемая при оформлении, совпадала с указанной в удостоверении. После оплаты заказа на сайте электронные именные билеты будут отправлены на электронную почту, указанную при покупке, в течение 3 рабочих дней.

Стоит обратить внимание: наличие ID или паспорта на стадионе является обязательным. Все крупногабаритные вещи, включая рюкзаки, лучше оставить в отеле, поскольку вход на стадион с чемоданами или рюкзаками запрещен. Повторный вход на стадион запрещен. Обмен или возврат билета невозможны.

По теме:
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 14-м туре УПЛ?
Анте БЕКАВАЦ: «Шахтер – это самая сильная команда УПЛ»
Арда ТУРАН: «Фесюн сыграл очень хорошо. Взять три очка – очень важно»
Хамрун Спартанс Шахтер Донецк Лига конференций билеты
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Футбол | 28 ноября 2025, 15:33 77
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию

Денис Гармаш встал на защиту Родины

Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25
Футбол | 28 ноября 2025, 06:30 15
Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25
Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25

Это произошло благодаря усилиям Шахтера, а вот Динамо снова разочаровало

Экс-игрок Динамо нашел виновного в фиаско от Омонии, назвав его никаким
Футбол | 29.11.2025, 00:32
Экс-игрок Динамо нашел виновного в фиаско от Омонии, назвав его никаким
Экс-игрок Динамо нашел виновного в фиаско от Омонии, назвав его никаким
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Футбол | 28.11.2025, 08:14
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Теннис | 28.11.2025, 20:51
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 77
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем