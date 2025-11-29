Названа цена билетов на игру Шахтера в Лиге конференций на Мальте

11 декабря в Аттарде (Мальта) состоится матч 5-го тура Лиги конференций УЕФА «Хамрун Спартанс» – «Шахтер».

Поединок пройдет на национальном стадионе Та-Кали (National Stadium Ta'Qali) и начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Приобрести билеты на эту игру можно на официальном сайте «Шахтера». Стоимость билета – 995 гривен.

Все билеты являются именными. Будет проводиться проверка соответствия данных в билете и в действующем удостоверении личности, поэтому важно, чтобы информация, предоставляемая при оформлении, совпадала с указанной в удостоверении. После оплаты заказа на сайте электронные именные билеты будут отправлены на электронную почту, указанную при покупке, в течение 3 рабочих дней.

Стоит обратить внимание: наличие ID или паспорта на стадионе является обязательным. Все крупногабаритные вещи, включая рюкзаки, лучше оставить в отеле, поскольку вход на стадион с чемоданами или рюкзаками запрещен. Повторный вход на стадион запрещен. Обмен или возврат билета невозможны.