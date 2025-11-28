Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Шахтера: «Немного огорчился, когда уволили Шовковского»
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 20:15 | Обновлено 28 ноября 2025, 20:50
Крыськив оценил перемены у главного конкурента

ФК Шахтер. Александр Шовковский

Полузащитник Шахтера Дмитрий Крыськив оценил решение Динамо уволить наставника Александра Шовковского, которого пока заменил Игорь Костюк.

«Любая отставка – это не есть хорошо, наверное. Для меня Александр Шовковский – легенда украинского футбола, сборной Украины. Было классно конкурировать с ними, когда он являлся главным тренером Динамо».

«Поэтому можно сказать, что я немного расстроился, что такие люди уходят из украинского футбола. Но поскольку Динамо наш главный конкурент, не знаю, это к лучшему или к худшему, – сказал Крыськив.

В УПЛ Шахтер лидирует, опережая кризисное Динамо на 10 очков.

По теме:
Ничейный синдром. Оболонь и Колос поделили очки
ЛНЗ – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ващук рассказал о том, как отставка Шовковского повлияет на Динамо
Дмитрий Крыськив Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Александр Шовковский
Иван Зинченко Источник: Трибуна
MaximusOne
Що значить "йдуть з українського футболу" ?, нехай очолює якийсь друго-ліговий клуб, і вперед до нових вершин.
FootFoodBol
Чё расстраиваться? Радоваться надо)
