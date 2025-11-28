Игрок Шахтера: «Немного огорчился, когда уволили Шовковского»

Полузащитник Шахтера Дмитрий Крыськив оценил решение Динамо уволить наставника Александра Шовковского, которого пока заменил Игорь Костюк.

«Любая отставка – это не есть хорошо, наверное. Для меня Александр Шовковский – легенда украинского футбола, сборной Украины. Было классно конкурировать с ними, когда он являлся главным тренером Динамо».

«Поэтому можно сказать, что я немного расстроился, что такие люди уходят из украинского футбола. Но поскольку Динамо наш главный конкурент, не знаю, это к лучшему или к худшему, – сказал Крыськив.

В УПЛ Шахтер лидирует, опережая кризисное Динамо на 10 очков.