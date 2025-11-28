Матч между Оболонью и Колосом приостановлен

Матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевской «Оболонью» и «Колосом» из Ковалевки.

Игра проходит на стадионе «Оболонь Арена» в столице Украины. Стартовый свисток раздался в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 44-й минуте при счете 0:0 матч был приостановлен из-за воздушной тревоги в городе Киев.