Украина. Премьер лига28 ноября 2025, 18:56 |
1322
0
Матч между Оболонью и Колосом приостановлен
Игра остановилась на 44-й минуте
28 ноября 2025, 18:56 |
1322
0
Матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевской «Оболонью» и «Колосом» из Ковалевки.
Игра проходит на стадионе «Оболонь Арена» в столице Украины. Стартовый свисток раздался в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 44-й минуте при счете 0:0 матч был приостановлен из-за воздушной тревоги в городе Киев.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 ноября 2025, 08:44 7
Наставник донецкого «Шахтера» пожелал удачи известному украинскому специалисту
Футбол | 27 ноября 2025, 23:15 0
Лондонское дерби, наши в Жироне против нашего в Реале, Довбик против чемпионов
Футбол | 28.11.2025, 14:17
Футбол | 28.11.2025, 06:30
Футбол | 28.11.2025, 16:35
Комментарии 0
Популярные новости
27.11.2025, 05:11 4
27.11.2025, 05:05 3
27.11.2025, 06:55
27.11.2025, 04:02 8
27.11.2025, 00:07
27.11.2025, 08:10 10
28.11.2025, 06:23 40
27.11.2025, 20:55 20