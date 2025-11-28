Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Матч между Оболонью и Колосом приостановлен

Игра остановилась на 44-й минуте

ФК Оболонь

Матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевской «Оболонью» и «Колосом» из Ковалевки.

Игра проходит на стадионе «Оболонь Арена» в столице Украины. Стартовый свисток раздался в 18:00 по киевскому времени.

На 44-й минуте при счете 0:0 матч был приостановлен из-за воздушной тревоги в городе Киев.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка Оболонь - Колос воздушная тревога
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
